Borio se s financijama, a pogledajte koliko sada zarađuje: Franjo je prva priča ZOI-ja

Franjo Von Allmen prva je priča Zimskih olimpijskih igara 2026 u Milanu i Cortini. Švicarski alpski skijaš osvojio je tri zlata u tri nastupa na ZOI.

24-godišnjak je nakon zlata u spustu i timskoj kombinaciji, bio je najbrži i u superveleslalomu u srijedu. Po prvi puta nakon 1968. alpski je skijaš osvojio tri zlata kada je Jean-Claude Killy bio najbrži u spustu, slalomu i veleslalomu što je pošlo za rukom samo još Toniju Saileru 1956.

Von Allmen se prije samo sedam godina jako mučio s financijama. Nakon kobne smrti oca, megatalent iz Švicarske bio je ovisan o novcu iz crowdfunding kampanje i financijskoj podršci zaklade Passion Schneesport. Sada je financijska situacija, malo je reći, bolja.

'Olimpijska pobjeda vrijedi oko pola milijuna eura'

Iako se nikada javno neće znati njegovi sponzorski ugovori, legendarni skijaš Christof Innerhofer za Blick je otkrio koliko bi Franjo mogao zarađivati. "Vrhunski skijaš poput Franje trenutno od svog glavnog sponzora vjerojatno prima između 400.000 i 500.000 eura", otkrio je Talijan, ali pobjede u Svjetskom kupu nose bogate nagrade.

"Osim toga, tu su i bonusi za Svjetski kup od 50.000 eura za pobjedu, 40.000 eura za drugo mjesto i 30.000 eura za treće mjesto. Naravno, tu su i bonusi za pobjede i mjesta na postolju od dobavljača opreme, a skijaš poput Franje trebao bi primati fiksnu plaću od oko 300.000 eura.“

Tu je i olimpijsko zlato, a Franjo ih je osvojio tri. "Sa svime što je Franjo ovdje osvojio, njegova će plaća naglo porasti. Baš kao što je to bilo s osmerostrukim pobjednikom Svjetskog kupa Marcelom Hirscherom. Čuo sam da je Hirscher u prošlosti samo od svog glavnog sponzora primio 3,5 milijuna eura."

"Olimpijska pobjeda vrijedi u prosjeku pola milijuna“, smatra Innerhofer.

