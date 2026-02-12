Bizarna priča zlatnog para: Zajedno su kratko, a iza svega stoje seksualno nasilje i kontroverze

Francuski klizači Laurence Fournier Beaudry i Guillaume Cizeron osvojili su zlatnu medalju u plesnim parovima na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu.

Fournier Beaudry i Cizeron su stigli do zlata premda zajedno kližu tek nešto više od godinu dana. Pobijedili su sa 225.82 boda, ispred trostrukih svjetskih prvaka Amerikanaca Madison Chock i Evana Batesa (224.39 bodova) te Kanađana Piper Gilles i Paula Poiriera (217.74).

Ipak, iza njihovog uspjeha stoji kontrovezna priča, piše 24ur.com. Laurence je Kanađanka koja je godinama klizala sa svojim partnerom Dancem Nikojaem Sorensenom, ali on je 2024. optužen za seksualno zlostavljanje i suspendiran je na šest godina. Soerensen je optužbe nazvao lažnima. Njegova djevojka ga je više puta javno podržala i izrazila uvjerenje u njegovu nevinost, ali je na kraju potražila novog partnera kako bi nastavila nastupati.

Našla se s Francuzem Cizeronom koji je s Gabriellom Papadakis osvojio zlato na prošlim Igrama u Pekingu. Nakon Pekinga su uzeli pauzu, a onda je Beaudry u prosincu 2024. objavio sportsku mirovinu.

Bojala se biti s njim

Papadakis je prije nešto više od mjesec dana objavila knjigu pod nazivom "Ne nestati", u kojoj je više govorila o svom iskustvu u svijetu umjetničkog klizanja. Opisala je svog bivšeg plesnog partnera kao kontrolirajućeg i zahtjevnog. Priznala je da se osjećala bespomoćno u njegovom stisku i da se često bojala biti sama s njim.

„Dok god sam bila u podređenom položaju, a on vođa, sve je išlo dobro. Ali kada sam htjela biti ravnopravna, u odnosu se počelo pojavljivati ​​sve više problema“, rekao je Papadakis u intervjuu za francuski L'Equipe.

Cizeron je njezine optužbe nazvao kampanjom blaćenja i širenja lažnih informacija te pokrenuo pravni postupak protiv svoje bivše plesačice na ledu.

Zbog svojih riječi protiv Cizeron, bivša klizačica izgubila je i posao profesionalne komentatorice na američkoj televizijskoj mreži NBC. Kako su objasnili, ova odluka donesena je jer nisu željeli da njezino mišljenje o Cizeron utječe na neutralnost sportskog komentara.

