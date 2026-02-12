Dečko Jennifer Aniston objavio preslatke fotografije kao čestitku za njezin rođendan

Wellness poduzetnik Jim Curtis (50) podijelio je seriju intimnih fotografija sa slavnom glumicom Jennifer Aniston povodom njezinog 57. rođendana, potvrđujući da je njihova veza jača no ikad. Kratka, ali slatka poruka izazvala je lavinu pozitivnih reakcija obožavatelja diljem svijeta, koji s nestrpljenjem prate svaki korak ovog slavnog para.

Intimni trenuci koji su oduševili obožavatelje

U svojoj najnovijoj objavi, Jim Curtis je s pratiteljima podijelio dva posebna trenutka s voljenom Jennifer. Na prvoj, stiliziranoj crno-bijeloj fotografiji, par nježno izmjenjuje poljubac, prikazujući duboku povezanost i privrženost. Druga fotografija, snimljena u boji, prikazuje ih u znatno opuštenijem izdanju. Nasmijani od uha do uha, stoje na palubi broda, dok se iza njih prostire beskrajno plavetnilo mora. Aniston se od srca smije, a Curtisov izraz lica odaje čistu sreću. Uz objavu je kratko napisao 'Sretan rođendan, ljubavi moja', što je bilo i više nego dovoljno da pokaže dubinu njihovih osjećaja. Obožavatelji su u komentarima izrazili svoje oduševljenje, nazivajući ih "prekrasnim parom" i ostavljajući brojne poruke podrške. Jedan od komentara koji se posebno istaknuo bio je upućen Curtisu: "Čuvaj našu kraljicu", pokazujući koliko je glumica i dalje omiljena u javnosti.

Tko je čovjek koji je osvojio srce slavne glumice?

Iako je široj javnosti postao poznat tek kroz vezu s Aniston, Jim Curtis nije novo ime u svijetu uspješnih poduzetnika. On je istaknuti američki wellness stručnjak, transformacijski trener i majstor hipnoterapije s više od dvadeset godina iskustva. Svoju karijeru izgradio je na vodećim pozicijama u poznatim zdravstvenim platformama kao što su WebMD i Everyday Health, a trenutno je na čelu Instituta za integrativnu prehranu (IIN).

Njegov put u svijet wellnessa inspiriran je vlastitom dugogodišnjom borbom s kroničnom bolešću, koju je naposljetku uspio prevladati. Curtis je i autor bestselera "The Stimulati Experience", a u siječnju ove godine najavio je i svoju novu knjigu, "The Book of Possibility", koja izlazi u rujnu.

Ova rođendanska čestitka stiže usred šuškanja o vjenčanju. Izvori bliski paru navode kako bi vjenčanje moglo biti "na horizontu" kasnije ove godine te da se glumica posvetila rigoroznom režimu vježbanja u pripremama za veliki dan. Sudeći po objavljenim fotografijama, čini se da je Jennifer Aniston u Jimu Curtisu pronašla partnera koji dijeli njezinu strast prema zdravom životu te da par uživa u potpunom skladu i sreći.