POGLEDAJTE POPIS /

U ovom dijelu Hrvatske postavljena 31 kamera za kontrolu brzine: Evo gdje vas snimaju

Foto: Ivica Galovic/pixsell

'Kamere se premještaju po nabrojanim lokacijama', rekla je policija

12.2.2026.
10:55
danas.hr
Ivica Galovic/pixsell
U Hrvatskoj trenutačno postoji 767 kućišta za kamere za nadzor brzine, a u Osječko-baranjskoj županiji ukupno ih ima 31, piše SiB.hr.

Policijska uprava osječko-baranjska kazala je na upit SiB.hr-a da su postavljene na frekventnim točkama radi povećanja sigurnosti.

Pregled svih lokacija

Ovo je pregled svih lokacija na kojima se trenutačno nalaze: 

  • Josipovac, Osječka 10
  • Osijek, Josipa Jurja Strossmayera 320
  • Erdut, Kolodvorska 26
  • D7, skretanje za uljaru Čepin
  • Šag, Braće Radića 98
  • Cret Bizovački, Matije Gupca 110
  • Čeminac, Stjepana Radića 76
  • Čeminac, Stjepana Radića 6
  • Podravska Moslavina, Josipa Jurja Strossmayera 107
  • Feričanci, Petrovac 86
  • Kuševac, Ante Starčevića 76/a
  • Satnica Đakovačka, Bana Josipa Jelačića 11
  • Đurđanci, Glavna 167
  • Piškorevci, Zagrebačka 20
  • Ernestinovo, Vladimira Nazora 143
  • Semeljci, Braće Radić 41/f
  • Sarvaš, Osječka 31
  • Harkanovci, Matija Gupca 56
  • Samatovci, Osječka 35
  • Našice, Josipa Jurja Strossmayera 153
  • Bilje, Kralja Zvonimira 98
  • D2 (južna obilaznica), čvor Trpimirova
  • D2 (južna obilaznica), kod benzinske pumpe INA
  • D2 (nadvožnjak Vinkovačka) – smjer istok
  • D2 (nadvožnjak Vinkovačka) – smjer zapad
  • Đakovo, Andrije Hebranga 60
  • Đakovo, Dragutina Domjanića 141
  • Selci Đakovački, Bana Josipa Jelačića 40
  • Budrovci, Stanka Lehote 56
  • Budrovci, Ive Lole Ribara 50/b
  • Strizivojna, Braće Radić 5

"Kamere se premještaju po nabrojanim lokacijama", rekla je policija. 

Policija je izvijestila i da je u 2025. godini s fiksnim kamerama na području Policijske uprave osječko-baranjske evidentirano 10.552 prekršaja prekoračenja brzine kretanja vozila, od ukupno evidentiranih 19.896 prekršaja prekoračenja brzine.

PolicijaKameraBrzina
