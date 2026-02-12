U ovom dijelu Hrvatske postavljena 31 kamera za kontrolu brzine: Evo gdje vas snimaju
'Kamere se premještaju po nabrojanim lokacijama', rekla je policija
U Hrvatskoj trenutačno postoji 767 kućišta za kamere za nadzor brzine, a u Osječko-baranjskoj županiji ukupno ih ima 31, piše SiB.hr.
Policijska uprava osječko-baranjska kazala je na upit SiB.hr-a da su postavljene na frekventnim točkama radi povećanja sigurnosti.
Pregled svih lokacija
Ovo je pregled svih lokacija na kojima se trenutačno nalaze:
- Josipovac, Osječka 10
- Osijek, Josipa Jurja Strossmayera 320
- Erdut, Kolodvorska 26
- D7, skretanje za uljaru Čepin
- Šag, Braće Radića 98
- Cret Bizovački, Matije Gupca 110
- Čeminac, Stjepana Radića 76
- Čeminac, Stjepana Radića 6
- Podravska Moslavina, Josipa Jurja Strossmayera 107
- Feričanci, Petrovac 86
- Kuševac, Ante Starčevića 76/a
- Satnica Đakovačka, Bana Josipa Jelačića 11
- Đurđanci, Glavna 167
- Piškorevci, Zagrebačka 20
- Ernestinovo, Vladimira Nazora 143
- Semeljci, Braće Radić 41/f
- Sarvaš, Osječka 31
- Harkanovci, Matija Gupca 56
- Samatovci, Osječka 35
- Našice, Josipa Jurja Strossmayera 153
- Bilje, Kralja Zvonimira 98
- D2 (južna obilaznica), čvor Trpimirova
- D2 (južna obilaznica), kod benzinske pumpe INA
- D2 (nadvožnjak Vinkovačka) – smjer istok
- D2 (nadvožnjak Vinkovačka) – smjer zapad
- Đakovo, Andrije Hebranga 60
- Đakovo, Dragutina Domjanića 141
- Selci Đakovački, Bana Josipa Jelačića 40
- Budrovci, Stanka Lehote 56
- Budrovci, Ive Lole Ribara 50/b
- Strizivojna, Braće Radić 5
"Kamere se premještaju po nabrojanim lokacijama", rekla je policija.
Policija je izvijestila i da je u 2025. godini s fiksnim kamerama na području Policijske uprave osječko-baranjske evidentirano 10.552 prekršaja prekoračenja brzine kretanja vozila, od ukupno evidentiranih 19.896 prekršaja prekoračenja brzine.
