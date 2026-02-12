U ovom dijelu Hrvatske postavljena 31 kamera za kontrolu brzine: Evo gdje vas snimaju

U Hrvatskoj trenutačno postoji 767 kućišta za kamere za nadzor brzine, a u Osječko-baranjskoj županiji ukupno ih ima 31, piše SiB.hr.

Policijska uprava osječko-baranjska kazala je na upit SiB.hr-a da su postavljene na frekventnim točkama radi povećanja sigurnosti.

Pregled svih lokacija

Ovo je pregled svih lokacija na kojima se trenutačno nalaze:

Josipovac, Osječka 10

Osijek, Josipa Jurja Strossmayera 320

Erdut, Kolodvorska 26

D7, skretanje za uljaru Čepin

Šag, Braće Radića 98

Cret Bizovački, Matije Gupca 110

Čeminac, Stjepana Radića 76

Čeminac, Stjepana Radića 6

Podravska Moslavina, Josipa Jurja Strossmayera 107

Feričanci, Petrovac 86

Kuševac, Ante Starčevića 76/a

Satnica Đakovačka, Bana Josipa Jelačića 11

Đurđanci, Glavna 167

Piškorevci, Zagrebačka 20

Ernestinovo, Vladimira Nazora 143

Semeljci, Braće Radić 41/f

Sarvaš, Osječka 31

Harkanovci, Matija Gupca 56

Samatovci, Osječka 35

Našice, Josipa Jurja Strossmayera 153

Bilje, Kralja Zvonimira 98

D2 (južna obilaznica), čvor Trpimirova

D2 (južna obilaznica), kod benzinske pumpe INA

D2 (nadvožnjak Vinkovačka) – smjer istok

D2 (nadvožnjak Vinkovačka) – smjer zapad

Đakovo, Andrije Hebranga 60

Đakovo, Dragutina Domjanića 141

Selci Đakovački, Bana Josipa Jelačića 40

Budrovci, Stanka Lehote 56

Budrovci, Ive Lole Ribara 50/b

Strizivojna, Braće Radić 5

"Kamere se premještaju po nabrojanim lokacijama", rekla je policija.

Policija je izvijestila i da je u 2025. godini s fiksnim kamerama na području Policijske uprave osječko-baranjske evidentirano 10.552 prekršaja prekoračenja brzine kretanja vozila, od ukupno evidentiranih 19.896 prekršaja prekoračenja brzine.

