Tisuće prosvjednika protiv izraelskog predsjednika: 'Destruktivan je i odgovoran za genocid u Gazi'

Propalestinski prosvjednici okupili su se u četvrtak u Melbourneu na posljednji dan posjeta izraelskog predsjednika Isaaca Herzoga Australiji, nakon prosvjeda u glavnom gradu Canberri te nasilnih sukoba demonstranata i policije u Sydneyju.

Herzog ovaj tjedan posjećuje Australiju na poziv australskog premijera Anthonyja Albanesea do kojeg je došlo nakon pucnjave 14. prosinca na događaju povodom Hanuke na plaži Bondi u Sydneyu, u kojoj je ubijeno 15 ljudi.

Posjet je izazvao gnjev nekih ljudi u Australiji, koji Herzoga optužuju za suučesništvo u ubijanju civila u Gazi.

Prosvjednici se pozivaju na Komisiju za istragu Ujedinjenih naroda koja je prošle godine zaključila da je Izrael počinio genocid u Gazi te da su glavni izraelski dužnosnici, uključujući premijera Benjamina Netanyahua i predsjednika Herzoga to poticali, što su optužbe koje je Izrael nazvao skandaloznima.

Veća skupina ljudi se okupila u središtu Melbournea ispred jedne od glavnih željezničkih postaja u četvrtak navečer.

Mnogi prosvjednici su nosile tradicionalne bliskoistočne marame (kefije) i mahali palestinskim zastavama.

'Odgovoran je za genocid'

Šezdesetdevetogodišnji Neville Steer je oko sat vremena putovao iz predgrađa McCrae kako bi se pridružio skupu za koji policija očekuje da će privući oko 5000 prosvjednika.

"Zabrinut sam za narod Palestine, a naročito u Gazi. (Zabrinut sam) zbog učinka koji Izrael ima na cijelo stanovništvo", kazao je.

Dvadesetogodišnji Elijah Fokkens je rekao da mu je teško ništa ne činiti nakon što je na društvenim medijima vidio kako izraelska vlada uništava Gazu.

Kazao je da "prosvjeduje jer je Herzog destruktivan i odgovoran u ovom genocidu. Smatram da je veoma važno pojaviti se i tražiti od naše vlade da radi bolje".

U četvrtak su na kampusu sveučilišta u Melbourneu osvanuli grafiti u kojima se poziva na Herzogovu smrt, a sveučilište je reklo da je o tome obavijestilo policiju.

Nema naznaka da su grafiti povezani s prosvjedima.

Herzog: Antisemitizam u Australiji 'zastrašujući'

Herzog, koji je u sklopu četverodnevnog putovanja posjetio i Sydney i Canberru, u četvrtak je rekao da u Australiji ima "zastrašujućeg" antisemitizma.

"Postoji antisemitizam. Zastrašujući je i zabrinjavajući, no istovremeno postoji tiha većina Australaca koji žele mir, koji poštuju židovsku zajednicu i, naravno, žele dijalog s Izraelom", kazao je u intervjuu za televiziju Channel Seven. Optužbe da je uključen u genocid u Gazi, što prosvjednici često ponavljaju, Herzog je nazvao "lažima".

Herzog je kasnije govorio na događaju židovske zajednice u južnom dijelu Melbournea, gdje je kazao da je "nejasno i čudno" što je toliko policije potrebno ispred događaja.

"Svim onim prosvjednicima vani poručujem neka idu prosvjedovati ispred iranskog veleposlanstva ili kojeg god veleposlanstva koje imaju", rekao je.

Policija i prosvjednici su se sukobili u Sydneyju i u ponedjeljak navečer, pri čemu je uhićeno 27 osoba nakon što su demonstracije protiv Herzogovog posjeta postale nasilne.

Obje strane se međusobno optužuju za napad, a policija je na koncu upotrijebila suzavac kako bi rastjerala gomilu u središtu grada.

