Pa ovo je čudo! Do nedavno nije mogla hodati, a sada je olimpijska prvakinja

Talijanska bajka u Cortini je ispisana! Federica Brignone napravila je malo čudu uopće nastupanjem na Zimskim olimpijskim igrama, a to joj nije bilo dosta pa je uzela zlato!

Nevjerojatna Talijanka prije samo 10 mjeseci doživjela je tešku ozljedu prednjih križnih ligamenata. Bila je upitna i karijera, ali Fede ja htjela doći na ZOI na domaćem terenu. Na snijeg se vratila prije samo dva mjeseca, uspjela se oporaviti taman na vrijeme, a onda je još veće čudo izvela osvojivši zlato u superveleslalomu!

Talijanskoj tigrici ovo je prva zlatna olimpijska medalja. Do sada je imala dvije bronce i srebro.

Srebro je otišlo u Francusku, Romani Miradoli. 31-godišnjakinja je bila dobra ove sezone u ovoj disciplini, a sada je došla do svoje prve olimpijske medalje.

Broncu je osvojila Austrijanka Cornelia Hütter koja je također na četvrtim svojim Igrama došla do prve medalje.

