BAJKA U CORTINI /

Pa ovo je čudo! Do nedavno nije mogla hodati, a sada je olimpijska prvakinja

Pa ovo je čudo! Do nedavno nije mogla hodati, a sada je olimpijska prvakinja
Foto: Luciano Maria Bisi/ipa Sport/ipa-agency.net/shutterstock Editorial/profimedia

Talijanskoj tigrici ovo je prva zlatna olimpijska moedalja. Do sada je imala dvije bronce i srebr

12.2.2026.
12:27
Sportski.net
Luciano Maria Bisi/ipa Sport/ipa-agency.net/shutterstock Editorial/profimedia
Talijanska bajka u Cortini je ispisana! Federica Brignone napravila je malo čudu uopće nastupanjem na Zimskim olimpijskim igrama, a to joj nije bilo dosta pa je uzela zlato!

Nevjerojatna Talijanka prije samo 10 mjeseci doživjela je tešku ozljedu prednjih križnih ligamenata. Bila je upitna i karijera, ali Fede ja htjela doći na ZOI na domaćem terenu. Na snijeg se vratila prije samo dva mjeseca, uspjela se oporaviti taman na vrijeme, a onda je još veće čudo izvela osvojivši zlato u superveleslalomu!

Talijanskoj tigrici ovo je prva zlatna olimpijska medalja. Do sada je imala dvije bronce i srebro.

Srebro je otišlo u Francusku, Romani Miradoli. 31-godišnjakinja je bila dobra ove sezone u ovoj disciplini, a sada je došla do svoje prve olimpijske medalje. 

Broncu je osvojila Austrijanka Cornelia Hütter koja je također na četvrtim svojim Igrama došla do prve medalje. 

Federica BrignoneZimske Olimpijske Igre 2026Alpsko SkijanjeCortina D'ampezzoSuperveleslalom
