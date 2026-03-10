Riba poskupljuje zbog nove cijene plavog dizela? 'Evo što nam je najveći problem'

Poskupljenje plavog dizela udarac je za ribare i poljoprivrednike.

Nova cijena je 89 centa po litri, odnosno devet više nego do sada. Prosječan spremnik bit će skuplji 4,5 eura, pa bi se ta poskupljenja vrlo lako mogla odraziti na cijene na tržnicama, ali i ribarnicama.

Više detalja otkrio nam je Antonio Šunjić, potpredsjednik Ceha za ribarstvo Obrtničke komore. "Poskupljenje će se na ribare odraziti povećanjem troškova svakodnevnog izlaska u ribolov. Međutim, samo poskupljenje nije nam toliko problem, koliki je problem to što nema isporuke plavog dizela", kaže naš sugovornik.

Objasnio što je problem

Ističe da osobno plavi dizel trenutačno troši u malim količinama jer ima dva manja broda, no napominje: "U našoj županiji imamo brodove od 24-25 metara, koji karikirano troše 600-700 litara dnevno. Tim ljudima to što im INA kaže da na pumpnim stanicama mogu ukrcati male količine od 100-200 litara ne znači ništa i ne mogu izaći u ribolov".

Na pitanje koliko plavog dizela okvirno troši godišnje, Šunjić kaže: "Okvirno bi trebalo biti između 100 i 200 tona, ovisno o vremenskim prilikama, radnim danima, o terenima, o tome ima li ribe, ima li posade - u zadnje vrijeme veliki nam ju je problem pronaći".

Znatan problem im predstavlja i činjenica da na pumpama ne mogu uzeti plavi dizel. "Ima ga, ali u malim količinama. Ribarima koji dnevno troše između 400 i 600 litara goriva te male količine ne znače puno jer ne mogu izaći u ribolov. Spriječeni su u samom izlasku", objašnjava Šunjić.

Hoće li rasti cijena ribe?

Na pitanje hoće li se podizati cijene na ribarnicama, Šunjić govori: "Sumnjam da će riba ići gore, možda ako bude malih korekcija, ali zasad neće biti nagle promjene cijena. Ako gorivo skoči još više, onda će se korigirati. Mora se pratiti, troškovi se moraju pokriti. Moramo raditi i živjeti. Svijet u danje vrijeme traži ribu jer jednostavno, korizma je, postovi su. Ribe treba, a ribe je sve manje".

Kaže da je razgovarao s kolegama te da kažu slično kao i on. "Najveći problem je to što ne možemo dobiti gorivo, to poskupljenje takvo je kakvo je. Pozdravljam odluku Vlade na zamrzavanju cijena, zaista im hvala na tome, no trebalo bi nam osigurati neometano snabdijevanje naftom", zaključuje sugovornik.