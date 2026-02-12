Kada prezime postane sinonim za sport

Hrvatska je godinama živjela zimu kroz obitelj Kostelić. Ivica i Janica nisu bili samo sportaši, nego simboli jedne epohe, lica uz koja su se budile nade i slavile medalje. Pod budnim okom oca Ante, stvarali su rezultate kakvi se rijetko viđaju i postavili standard prema kojem se i danas mjeri obiteljski uspjeh u sportu. Takve priče nisu česte, ali nisu ni jedinstvene.

Povijest Zimskih olimpijskih igara pamti niz obitelji koje su zajedno ispisivale sportske stranice. Još 1988. godine četvorica braće Tames činila su obje meksičke posade u bobu dvosjedu; Eduardo, Jorge, Adrian i Roberto nastupili su u istoj disciplini, što je ostao raritet u olimpijskoj povijesti. Argentinu su 1976. u utrci na 15 kilometara u skijaškom trčanju predstavljala trojica braće Jerman – Marcos Luis, Martín Tomás i Matías José. U PyeongChangu 2018. Novi Zeland imao je braću Wells u freestyle disciplinama; Byron i Beau-James u halfpipeu, a Jackson u slopestyleu, dok je njihov stariji brat Jossi nastupio četiri godine ranije u Sočiju.

Foto: Roberto Schmidt/afp/profimedia

Francuska je još 1960. u slalomu imala tri sestre Leduc; Anne-Marie, Marguerite i Thérèse. Kanada se u Sočiju 2014. ponosila sestrama Dufour-Lapointe koje su u mogulima osvojile zlato i srebro, dok je treća sestra također bila finalistkinja. U PyeongChangu su sestre Hannah i Marissa Brandt igrale hokej, ali pod različitim zastavama – jedna za SAD, druga za Koreju. Španjolska obitelj Fernández Ochoa dala je čak petero olimpijaca u alpskom skijanju, a otac im je vodio lokalnu skijašku školu. Talijanski brat i sestra Valbusa godinama su nastupali u skijaškom trčanju, dok su u plesu na ledu 2010. nastupila braća i sestre Reed, predstavljajući dvije različite države. Bilo je i priča o generacijskom kontinuitetu otac i sin Hoeger zajedno su nastupili u sanjkanju 2002., Matthias Mayer krenuo je očevim stopama i osvojio olimpijsko zlato, a Norvežanin Odd Martinsen i njegova kći Bente Skari-Martinsen osvajali su medalje u istoj disciplini s razmakom od nekoliko desetljeća. Britanski skijaš slobodnog stila Lloyd Wallace nastavio je olimpijsku tradiciju svojih roditelja, oboje sudionika Igara.

Sve su to snažne sportske priče, ali nijedna nema takvu težinu i kontinuitet kao ona koja dolazi iz malog slovenskog mjesta Dolenja Vas. Ondje je izrasla obitelj koja je prezime pretvorila u sinonim za skijaške skokove – Prevc.

U malom mjestu Dolenja Vas, nedaleko od Kranja, započela je priča koja je s vremenom prerasla nacionalne okvire. Obitelj Prevc – Peter, Cene, Domen i Nika – izgradila je nasljeđe kakvo se rijetko viđa. U zemlji koja je i ranije imala vrhunske sportaše u zimskim disciplinama, upravo je njihovo prezime postalo prva asocijacija na skijaške skokove.

Temelj svega bila je obitelj. Otac Božidar, međunarodni sudac u skijaškim skokovima, i majka Julijana stvorili su okruženje u kojem je sport bio dio svakodnevice, ali nikada nametnut kao teret. Ljubav prema skokovima rodila se spontano. Najstariji sin Peter kao dječak je, iz čiste igre, počeo graditi improvizirane skakaonice. Ono što je započelo kao dječja zabava ubrzo je preraslo u ozbiljan talent koji je otac prepoznao i usmjerio prema klubu. Mlađa braća i sestra prirodno su krenuli istim putem, motivirani primjerom iz vlastitog doma.

Peter Prevc prvi je ispisao velike stranice obiteljske povijesti. Njegova karijera bila je obilježena kontinuiranim napretkom, a vrhunac je dosegnuo u sezoni 2015./2016., kada je dominirao Svjetskim kupom, osvojio Novogodišnju turneju Četiri skakaonice i postao svjetski prvak u letovima. Postavio je rekorde po broju pobjeda, bodova i postolja u jednoj sezoni, a u Vikersundu je probio granicu od 250 metara, što je tada bio povijesni trenutak za skijaške letove. Olimpijske medalje iz Sočija i zlato iz Pekinga dodatno su učvrstili njegov status jednog od najvećih skakača svoje generacije.

Foto: Fotostand/hettich/imago Sportfotodienst/profimedia

Dok je Peter predvodio obitelj, ostali su strpljivo gradili vlastite karijere. Cene Prevc ostvario je zapažene rezultate, a posebno se istaknuo srebrnom olimpijskom medaljom u ekipnom natjecanju 2022. godine. Njegova odluka da se relativno mlad povuče iz profesionalnog sporta ostavil je zaljubljenicima ovog sporta gorak okus, ali mnogi su razumijeli njegovu odluku.

Foto: Valancic/sportida/sipa Press/profimedia

Domen Prevc donio je novu dimenziju obiteljskoj priči. Poznat po hrabrom i tehnički iznimno zahtjevnom stilu, već je kao tinejdžer stajao na pobjedničkom postolju uz brata, što je bio povijesni trenutak za skijaške skokove. U letovima je pomicao granice, a novi svjetski rekordi i pobjede na velikim natjecanjima potvrdili su da prezime Prevc nije bilo vezano uz samo jednu generaciju.

Foto: Action Press/shutterstock Editorial/profimedia

Najmlađa, Nika Prevc, nastavila je niz na impresivan način. U ženskim skijaškim skokovima nametnula se kao dominantna figura, osvojivši Veliki kristalni globus i svjetske medalje već u tinejdžerskim godinama. Njezini rezultati i svjetski rekord u letovima pokazali su da obiteljska priča nije završena, nego se razvija u novom, još snažnijem smjeru.

Foto: Action Press/shutterstock Editorial/profimedia

Zbroje li se olimpijske medalje, svjetski rekordi, globusi i pobjede na najprestižnijim turnejama, jasno je zašto se obitelj Prevc smatra jedinstvenim fenomenom u povijesti zimskih sportova. Njihov uspjeh nije rezultat slučajnosti ni izoliranog talenta pojedinca, već sustava vrijednosti koji je započeo unutar četiri zida obiteljskog doma.

Upravo u tome leži srž njihove priče. Skijaški skokovi za njih nisu samo natjecanje, već zajednički projekt, obiteljska vizija i način života. Kao što su Kostelići obilježili hrvatsko skijanje, tako su Prevcovi postali simbol jedne discipline u Sloveniji. Razlika je tek u tome što su oni učinili korak dalje – pretvorili su prezime u brend sporta kojim se bave.

I zato, kada se danas spomenu skijaški skokovi, mnogima prva misao nije samo na skakaonicu ili turneju Četiri skakaonice. Prva asocijacija je – Prevc.

POGLEDAJTE VIDEO: Martinjak najavio novi meč: Njegovog protivnika čeka pravi pakao