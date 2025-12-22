FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'ZADOBIO JE TEŠKE OZLJEDE' /

Bend otkrio detalje kaosa na domjenku ZET-a: 'Divljački su napali našeg kolegu'

Bend otkrio detalje kaosa na domjenku ZET-a: 'Divljački su napali našeg kolegu'
×
Foto: Facebook/neven Brnjas/narodni Reporteri/screenshot

Nadaju se da će nadležne institucije kazniti počinitelje

22.12.2025.
18:11
Dunja Stanković
Facebook/neven Brnjas/narodni Reporteri/screenshot
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nakon razuzdanog božićnog domjenka zaposlenika ZET-a prošloga tjedna u Zagrebu, na kojemu je, osim skidanja došlo i do fizičkog napada, oglasili su se iz Grupe Joy koja je pjevala na domjenku i čiji je član teže ozlijeđen.

Otkrili su da je njihov kolega u međuvremenu otpušten na kućno liječenje.  

"Možemo potvrditi kako je na domjenku Sindikata zaposlenika ZET-a naš član benda, zadobio teške tjelesne ozljede uslijed divljačkog napada nekoliko pojedinaca koji su prisustvovali navedenom domjenku te se trenutno oporavlja kod kuće nakon otpusta iz bolnice", kazali su u objavi na društvenim mrežama. Istu je objavu podijelio i njihov pjevač Alen Bičević. 

Ističu da detalje "divljačkog čina" ne mogu komentirati jer je u tijeku istraga te bi u suprotnom kršili njezinu tajnost. 

"Svakako se nadamo da će djelatnici MUP-a i nadležno državno odvjetništvo poduzeti sve kako bi se odgovorni kaznili", zaključili su u svojoj izjavi te zahvalili obožavateljima i svim drugima na pozivima i porukama podrške. 

Naime, društvenim su mrežama počele kružiti snimke s razuzdanog domjenak koji je prošlog petka organizirao Sindikat autobusnog, tramvajskog prometa Hrvatska-Zagreb za najmanje 460 uzvanika u Rugvici na istoku Zagreba. 

Dio se uzvanika, prema snimkama, krenuo skidati. Jedan je mahao i spolovilom dok mu se drugi smiju i snimaju ga. Svari su dodatno eskalirale kada se, prema pisanju medija, više gostiju popelo na pozornicu i fizički nasrnulo na članove benda koji je nastupao. 

Glazbenici su navodno lakše ozlijeđeni, a jedan je član završio s težim ozljedama trupa i glave. Jutarnji je ranije prenio da ima šavove i podljeve po licu te nekoliko slomljenih rebara. 

ZET se ograđuje

Organizator domjenka, Sindikat autobusnog i tramvajskog prometa Hrvatska-Zagreb ogradio se od "djela postupaka pojedinaca", kazavši da je teško držati svakoga na oku na domjenku od 460 uzvanika. No, najavili su da će oni koji su sudjelovali u fizičkom obračunu biti isključeni iz Sindikata. 

Iz ZET-a su u ponedjeljak najoštrije osudili svaki oblik neprimjerenog i neprihvatljivog ponašanja zaposlenika ZET-a koji svojim postupcima štete ugledu i časti poslodavca. 

Ogradili su se od postupaka pojedinaca do kojih je, kako kažu, došlo izvan radnog vremena i na događaju koji nije organizirao sam ZET. Otkrili su, ipak, da su pokrenuli interni postupak utvrđivanja činjenica i sankcioniranja povreda obveza iz radnog odnosa s mogućnošću otkaza. 

POGLEDAJTE VIDEO: Stručnjak o kibernetičkom napadu na ZET

ZetNapadDomjenakGlazba
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'ZADOBIO JE TEŠKE OZLJEDE' /
Bend otkrio detalje kaosa na domjenku ZET-a: 'Divljački su napali našeg kolegu'