Bend otkrio detalje kaosa na domjenku ZET-a: 'Divljački su napali našeg kolegu'

Nakon razuzdanog božićnog domjenka zaposlenika ZET-a prošloga tjedna u Zagrebu, na kojemu je, osim skidanja došlo i do fizičkog napada, oglasili su se iz Grupe Joy koja je pjevala na domjenku i čiji je član teže ozlijeđen.

Otkrili su da je njihov kolega u međuvremenu otpušten na kućno liječenje.

"Možemo potvrditi kako je na domjenku Sindikata zaposlenika ZET-a naš član benda, zadobio teške tjelesne ozljede uslijed divljačkog napada nekoliko pojedinaca koji su prisustvovali navedenom domjenku te se trenutno oporavlja kod kuće nakon otpusta iz bolnice", kazali su u objavi na društvenim mrežama. Istu je objavu podijelio i njihov pjevač Alen Bičević.

Traže reakciju MUP-a

Ističu da detalje "divljačkog čina" ne mogu komentirati jer je u tijeku istraga te bi u suprotnom kršili njezinu tajnost.

"Svakako se nadamo da će djelatnici MUP-a i nadležno državno odvjetništvo poduzeti sve kako bi se odgovorni kaznili", zaključili su u svojoj izjavi te zahvalili obožavateljima i svim drugima na pozivima i porukama podrške.

Naime, društvenim su mrežama počele kružiti snimke s razuzdanog domjenak koji je prošlog petka organizirao Sindikat autobusnog, tramvajskog prometa Hrvatska-Zagreb za najmanje 460 uzvanika u Rugvici na istoku Zagreba.

Dio se uzvanika, prema snimkama, krenuo skidati. Jedan je mahao i spolovilom dok mu se drugi smiju i snimaju ga. Svari su dodatno eskalirale kada se, prema pisanju medija, više gostiju popelo na pozornicu i fizički nasrnulo na članove benda koji je nastupao.

Glazbenici su navodno lakše ozlijeđeni, a jedan je član završio s težim ozljedama trupa i glave. Jutarnji je ranije prenio da ima šavove i podljeve po licu te nekoliko slomljenih rebara.

ZET se ograđuje

Organizator domjenka, Sindikat autobusnog i tramvajskog prometa Hrvatska-Zagreb ogradio se od "djela postupaka pojedinaca", kazavši da je teško držati svakoga na oku na domjenku od 460 uzvanika. No, najavili su da će oni koji su sudjelovali u fizičkom obračunu biti isključeni iz Sindikata.

Iz ZET-a su u ponedjeljak najoštrije osudili svaki oblik neprimjerenog i neprihvatljivog ponašanja zaposlenika ZET-a koji svojim postupcima štete ugledu i časti poslodavca.

Ogradili su se od postupaka pojedinaca do kojih je, kako kažu, došlo izvan radnog vremena i na događaju koji nije organizirao sam ZET. Otkrili su, ipak, da su pokrenuli interni postupak utvrđivanja činjenica i sankcioniranja povreda obveza iz radnog odnosa s mogućnošću otkaza.

