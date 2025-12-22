Božićni domjenak Sindikata ZET-a potpuno izmakao kontroli: Jedan ostao bez gaća, bend pretučen...

Sindikat koji čini veliki broj ZET-ovih zaposlenika organizirao je u Rugvici 19. prosinca skupštinu i domjenak za najmanje 460 uzvanika. Snimka razuzdanog božićnog domjenka Sindikata autobusnog, tramvajskog prometa Hrvatska-Zagreb preplavila je društvene mreže. Na snimci se vidi ples na stolu muškarca golog do pasa, a zatim totalno golog. Skinuo se pred svima i mahao spolovilom. Publika se smije i dovikuje mu, a svi ga i snimaju. Lice mu je zablurano pa se ne može otkriti njegov identitet.

Iste večeri, nešto kasnije, situacija je dodatno eskalirala, piše Jutarnji. Tijekom nastupa benda Joy, tvrde sudionici koji su se te večeri našli na domjenku, više se gostiju popelo na pozornicu, pri čemu su fizički nasrnuli na članove benda. Glazbenici su navodno lakše ozljeđeni, dok je jedan član završio s težim ozljedama trupa i glave. Njegove ozljede uključuju šavove i podljeve na licu, ali i prijelom nekoliko rebara.

Organizator događaja, Sindikat autobusnog i tramvajskog prometa Hrvatska – Zagreb, idućeg se dana oglasio priopćenjem na Facebooku.

"Što se tiče neželjenog događaja koji se dogodio, ovim putem Sindikat autobusnog i tramvajskog prometa Hrvatska - Zagreb ograđuje se od djela i postupaka pojedinaca. Na događaju kojem je prisustvovalo 460 članova Sindikata teško je držati svakog na oku i predvidjeti što će netko u datom trenutku učiniti - stoji u priopćenju uz najavu kako će sudionici neželjenog događaja biti isključeni iz članstva u Sindikatu.

Najžalosnije od svega je što nepismeni huškač, veliki tiktoker, neostvareni sindikalac, neostvareni političar, samoprozvani novinar, bivši djelatnik ZET-a pljuje po svim djelatnicima ZET-a, svojim bivšim kolegama, generalizirajući i prikazujući ih kao neke problematične ljude", stoji u priopćenju.

Kontaktirali smo Sindikat. Njihov odgovor objavit ćemo čim ga dobijemo.

