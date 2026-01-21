Ženu izbo 23 puta, tijelo zapalio i zakopao: 'Prsa su joj bila zdrobljena'

Obdukcija je otkrila jezive detalje brutalnog ubojstva Talijanke Federice Torzullo (41), koju je suprug Claudio Agostino Carlomagno ubio, a zatim zakopao nedaleko od Rima, javlja Rai News u utorak.

Istraga je utvrdila da je 41-godišnjakinja imala 23 ubodne rana - 19 na vratu i licu, a četiri na rukama, što dokazuje da se pokušala obraniti. Također je utvrđeno da je na licu, vratu, rukama i po gornjem dijelu prsnog koša zadobila opekline.

Posebno snažne ozljede otkrivene su u području trbuha, zdjelice i donjih udova. Cijela lijeva noga joj je amputirana, a prsa zdrobljena, pretpostavlja se bagerom kojim je ubojica kopao grob.

Majci slao poruke

Sumnja se da je suprug nakon zvjerskog zločina pokušao raskomadati ženu i zapaliti tijelo kako bi spriječio da je kasnije identificiraju. Potom ju je zakopao u dubokoj rupi na području obiteljskog poduzeća. Svoju odjeću je oprao i posušio u nadi da će sakriti tragove.

Uzeo je i Federicin mobitel kako bi policiju naveo na krivi trag - njezina majka 9. siječnja ujutro primila je poruku, iako se vjeruje da je 41-godišnjaka tada već bila mrtva.

Suprug je optužen za femicid i skrivanje tijela, a trenutačno se brani šutnjom. Istražitelji još uvijek nastoje rasvijetliti što se točno u noći na 9. siječnja dogodilo u kući u kojoj je osumnjičenik živio sa suprugom i sinom (10). Potrebno je pronaći i oružje, ali i utvrditi točan motiv, iako se sumnja da je izbila svađa jer im se brak raspadao.

Za počinjeno nasilje uvijek je kriva osoba koja ga je počinila. Ako vi ili neka osoba koju poznajete trpi nasilje, pomoć je dostupna:

- Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006

- SOS telefon za žene žrtve nasilja: 0800 655 222

- Više informacija potražite na: http://sigurnomjesto.hr/

