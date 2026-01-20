Šokantan obrat u slučaju bivše medicinske sestre osuđene za ubojstvo beba

Serijska ubojica djece Lucy Letby iz Velike Britanije neće se suočiti novim s kaznenim prijavama zbog smrti beba i nefatalnih kolapsa u bolnicama u kojima je radila, odlučilo je krunsko tužiteljstvo u utorak navodeći da nove informacije koje su dobili od policije nisu ispunile "dokazni test" za pokretanje daljnjih kaznenih postupaka.

Bivša medicinska sestra osuđena je na 15 doživotnih kazni zbog ubojstava sedam beba i pokušaja ubojstva sedam drugih na neonatalnom odjele bolnice u razdoblju od godine dana između 2015. i 2016.

Voditelj Odjela za specijalni kriminal i borbu protiv terorizma CPS-a Frank Ferguson kazao je da im je policija u srpnju prošle godine poslala dokaze i tražila da razmotre daljnje optužbe protiv 36-godišnjakinje u vezi s devet beba, uključujući navodno ubojstvo jedne bebe u bolnici Countess of Chester i druge u ženskoj bolnici u Liverpoolu.

Odgovor policije

Međutim, nakon "temeljnog pregleda tih dokaza", odlučeno je da se neće podizati nove kaznene prijave, dodao je Ferguson, prenosi Sky News.

"Krunsko tužiteljstvo razmatralo je kaznena djela ubojstva i pokušaja ubojstva u odnosu na dvoje dojenčadi koja su umrla te pokušaj ubojstva u odnosu na sedmero dojenčadi koja su preživjela. Zaključili smo da dokazni test nije ispunjen ni u jednom od tih slučajeva", objasnio je.

U rijetkom javnom istupu policija Cheshirea, koja istražuje Letby od 2017., istaknula je da nisu očekivali takav ishod. "Vjerovalo smo da dokazi ispunjavaju standard optužbe Krunskog tužiteljstva", poručuju u policiji gdje ne kriju razočaranje.

Ipak ističu da nova odluka ne potkopava i ne umanjuje ranija kaznena djela za koja je osuđena te da se nastavlja istraga protiv čelnih ljudi u bolnicama.

Unatoč prigovorima, najavili su da će poštovati odluku.

Negira krivnju

Bivša medicinska sestra, koja je negirala krivnju, prošle je godine izgubila dva pokušaja osporavanja svojih presuda na Žalbenom sudu. Skupina aktivista koja ju podržava podnijela je izvješća Komisiji za reviziju kaznenih slučajeva u pokušaju da poništi presude.

Njezin odvjetnik je kazao: "Lucy Letby je oduvijek tvrdila da je nevina. Nikada nije povrijedila dijete i nikada ne bi".

"Trideset i jedno izvješće predano je CCRC-u, koje je sastavilo 26 međunarodno priznatih stručnjaka, a koje pruža uvjerljive dokaze da nijedna beba nije ubijena", dodaje njezin zastupnik.

Odvjetnica Tamlin Bolton, koja zastupa nekoliko obitelji beba koje je Letby, prema presudi, ozlijedila ili ubila, kazala je: "Iako primamo na znanje današnju odluku, naš fokus ostaje na podršci obiteljima koje zastupamo u pristupu specijalistima, podršci i terapijama koje su im potrebne".

Presude protiv Letby, koje su uslijedile nakon dva suđenja na krunskom sudu u Manchesteru, spadaju u neke od najkontroverznijih u novijoj britanskoj pravnoj povijesti. Bivša neonatalna medicinska sestra iz Hereforda oduvijek je inzistirala da je nevina te da su bebe umrle ili se teško razboljele zbog loše skrbi i nedovoljno kvalificiranog osoblja u bolnici Countess of Chester.

