POKUŠAJ UBOJSTVA /

Krvava noć u Vodicama! Svađa eskalirala u napad kuhinjskim nožem

Krvava noć u Vodicama! Svađa eskalirala u napad kuhinjskim nožem
Foto: Ivo Cagalj/pixsell/ilustracija

Nakon verbalne svađe u stanu u Vodicama, 60-godišnjak je kuhinjskim nožem napao 30-godišnjaka i ozlijedio ga u predjelu trbuha. Policija incident vodi kao pokušaj ubojstva

19.1.2026.
10:44
danas.hr
Ivo Cagalj/pixsell/ilustracija
​U Službi kriminalističke policije  provedeno je istraživanje nad 60-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubojstva u pokušaju na štetu 30-godišnjaka, priopćila je PU šibensko kninska.

Naime, muškarac se sumnjiči da je u petak u večernjim satima u Vodicama, u stanu kojim se koristi, nakon kraćeg verbalnog sukoba, kuhinjskim nožem napao 30-godišnjaka i pritom ga ozlijedio u predjelu abdomena.

"Oštećenom 30-godišnjaku pružena je liječnička pomoć u Općoj bolnici u Šibeniku, gdje je liječničkim pregledom utvrđeno da je lakše ozlijeđen. Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni 60-godišnjak je, uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske", stoji u priopćenju policije.

POGLEDAJTE VIDEO: Otkrili smo detalje sulude potjere za Francuzom, evo kako je pobjegao policiji

Pokušaj UbojstvaVodicePolicija
Krvava noć u Vodicama! Svađa eskalirala u napad kuhinjskim nožem