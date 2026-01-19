Krvava noć u Vodicama! Svađa eskalirala u napad kuhinjskim nožem

​U Službi kriminalističke policije provedeno je istraživanje nad 60-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubojstva u pokušaju na štetu 30-godišnjaka, priopćila je PU šibensko kninska.

Naime, muškarac se sumnjiči da je u petak u večernjim satima u Vodicama, u stanu kojim se koristi, nakon kraćeg verbalnog sukoba, kuhinjskim nožem napao 30-godišnjaka i pritom ga ozlijedio u predjelu abdomena.

"Oštećenom 30-godišnjaku pružena je liječnička pomoć u Općoj bolnici u Šibeniku, gdje je liječničkim pregledom utvrđeno da je lakše ozlijeđen. Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni 60-godišnjak je, uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske", stoji u priopćenju policije.

