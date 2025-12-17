Majka iz pakla snimala se kako guši svoju bebu: 'Neću ga ubiti samo zbog jednog razloga'

Emma Rigdon koja je gušila svog sina, dojenče, a potom slala poruke i snimke zlostavljanja prijateljima, izbjegla je zatvor kao dio nagodbe. Nezamislivo mučenje dogodilo se u travnju 2024. u Missouriju, SAD, piše Mirror.

Dok je zlostavljala vlastito dijete osjetila bi "nalet adrenalina". Izopačena 22-godišnjakinja snimila se kako guši svog sina rukom i dekom te se potom prijateljima hvali da je zlostavljanje djeteta usrećuje. Priznala je da uživa u nanošenju boli te ga na snimci uštipne i udari po nozi kako bi ga rasplakala. U jednom trenutku se vidi kako stavi ruku preko dječakovog nosa i usta. Dijete panično počne mahati rukama i nogama.

"Ne znam, ne znam... kada to radim, osjećam se sretnom kao da me udari adrenalin", pisalo je u poruci koju je poslala prijateljici. Izopačena majka zatim je snimila drugi video u kojem je stavila deku preko dječakovog lica, što ga je rasplakalo.

'Pustit ću ga prije nego što umre'

"Stati ću neposredno prije nego što umre. Prošli put je bio plav", napisala je prijateljici.

"Stvarno ga želim ubiti, ali ne želim ići u zatvor. Morat će platiti za svoje postojanje", stoji u drugoj poruci.

Srećom, bespomoćno dojenče preživjelo je ozljede, iako sudski dokumenti ne navode tko se sada brine o njemu. Policija također nije otkrila razlog zašto je očito pokušavala ozlijediti dječaka.

Rigdon se izjasnila krivom za dvije točke optužnice za zlostavljanje ili zanemarivanje djeteta i osuđena je na pet godina zatvora za svaku točku optužnice, što je trebalo teći istovremeno. Međutim, sudac je uvjetno izrekao zatvorsku kaznu i uračunao joj više od 600 dana koje je provela u zatvoru.

Kao dio uvjeta nagodbe o priznanju krivnje, ne smije imati kontakt s djetetom. Također mora pohađati tečajeve upravljanja bijesom te će nakon isteka kazne još tri godine biti na uvjetnoj kazni.

