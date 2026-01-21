Fani Čapalija prisjetila se trenutka najveće slave: 'It's ok!'

Jedna od najljepših Hrvatica svih vremena, Fani Čapalija, ponovno je oduševila svoje pratitelje na društvenim mrežama, podsjetivši ih na trenutak koji je obilježio njezinu karijeru i urezao joj se u kolektivno pamćenje nacije. Bivša Miss Hrvatske iz 1993. godine objavila je fotografiju iz dana svoje najveće slave, popraćenu kratkim, ali legendarnim natpisom koji je odmah izazvao lavinu emotivnih reakcija.

Povratak u dane slave

Fani je na svom službenom Instagram profilu podijelila crno-bijelu fotografiju s izbora za Miss, na kojoj pozira u kupaćem kostimu s lentom i buketom u ruci, s prepoznatljivim osmijehom koji ju je i proslavio. Fotografija, koju potpisuje Davor Višnjić, odiše nostalgijom i vraća nas u rane devedesete, kada je mlada Splićanka osvojila Hrvatsku, a potom i svijet. Ipak, ono što je objavi dalo posebnu težinu jest njezin opis. Uz fotografiju je kratko napisala "It's OK!", rečenicu koja je postala njezin zaštitni znak.

Naime, tijekom natjecanja za Miss svijeta 1993. godine, gdje je ostvarila povijesni uspjeh plasmanom među pet najljepših, Fani je na pitanje jedne od članica žirija o tome što misli o natjecanju u kupaćim kostimima, dala jednostavan i simpatičan odgovor: "It's OK!". Ta spontana i iskrena izjava, izgovorena na njezinu šarmantnom engleskom, osvojila je srca publike i žirija te ostala upamćena kao jedan od najupečatljivijih trenutaka u povijesti hrvatskih izbora ljepote. Ovom objavom, više od trideset godina kasnije, Fani je pokazala da s ponosom gleda na taj dio svog života.

Lavina emocija i podrške

Reakcije njezinih pratitelja nisu izostale. "Ma ovo je lipota nad lipotama... za mene najljepša miss", "Najljepša", i "Najlipsa", samo su neki od komentara koji potvrđuju da Fani i danas, u pedesetoj godini života, nosi titulu jedne od omiljenih hrvatskih misica.

