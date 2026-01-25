Strava u Dalmaciji, muškarac umro u prometnoj nesreći: Sve službe pojurile na teren

Muškarac je poginuo u nedjelju poslijepodne u prometnoj nesreći kod mjesta Pađene.

Šibensko-kninska policija izvijestila je da je do tragedije došlo oko 15.20 sati, na križanju državnih cesta D1 i D59. Prema prvim informacijama, u nesreći je sudjelovalo samo jedno vozilo.

Na lice mjesta odmah su pojurile sve žurne službe.

Očevid u tijeku

Od 15.50 sati promet se na dionici ceste odvija uz privremenu regulaciju zbog obavljanja očevida koji bi trebao utvrditi više okolnosti tragedije.

Zamjenik Županijskog državnog odvjetništva u Šibeniku obaviješten je o događaju.

