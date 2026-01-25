Strava u Dalmaciji, muškarac umro u prometnoj nesreći: Sve službe pojurile na teren

UŽAS NA CESTI /
Na lice mjesta odmah su pojurile sve žurne službe
Muškarac je poginuo u nedjelju poslijepodne u prometnoj nesreći kod mjesta Pađene.
Šibensko-kninska policija izvijestila je da je do tragedije došlo oko 15.20 sati, na križanju državnih cesta D1 i D59. Prema prvim informacijama, u nesreći je sudjelovalo samo jedno vozilo.
Na lice mjesta odmah su pojurile sve žurne službe.
Od 15.50 sati promet se na dionici ceste odvija uz privremenu regulaciju zbog obavljanja očevida koji bi trebao utvrditi više okolnosti tragedije.
Zamjenik Županijskog državnog odvjetništva u Šibeniku obaviješten je o događaju.
