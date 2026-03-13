Trumpova bizarna propaganda zgrozila svijet: 'Oni se zabavljaju dok ubijaju!'

Malo Mela Gibsona iz Hrabrog Srca, pa Toma Cruisea iz Top Guna, pa Supermana, Transformersa i tako redom pa onda pokoja snimka pravog rata i bombardiranja... Sve se to nalazi u bizarnom propagandnom videu "Pravda na američki način" kojim Bijela kuća pokušava popularizirati krvavi sukob u Iranu.

"To je sve zajedno slika psihičkog stanja američkog predsjednika i nacije koja je takvog čovjeka izabrala", smatra vanjskopolitički stručnjak Božo Kovačević.

"Nažalost Amerika je spustila razinu, sadašnja američka administracija je spustila razinu dozvoljene i korektne komunikacije u međunarodnim odnosima", rekao je komunikacijski stručnjak Krešimir Macan.

Rat kao izlet

Hollywoodski glumci traže da se ne koriste za promociju krvoprolića, Ben Stiller je poručio da rat nije film. No, čovjek koji je izlet, kako rat zove, pokrenuo, očito nema ništa protiv.

"Napravili smo mali izlet. Morali smo provesti par tjedana, nekoliko tjedana na izletu, ali bilo je nevjerojatno. Naša vojska je nevjerojatna, posao koji rade", rekao je Donald Trump.

Nije tu kraj agresivnoj macho propagandi Bijele kući, kako je to opisao Guardian. Rat promoviraju i video igricama Call of Duty i GTA kao da se na Bliskom istoku ne gine, što je zgrozilo američkog kardinala hrvatskih korijena - Blasea Cupicha.

"Stvarni rat sa stvarnom smrću i stvarnom patnjom tretira se kao da je videoigra - to je gadljivo", poručio je Cupich.

Ima tu i videa s kuglanja, u kojima su Iranci prikazani kao čunjevi.

'Banalna administracija'

Sve u svemu, društvene mreže preplavila je gomila vrlo neukusnih propagandnih materijala kojima Trumpova administracija pokušava popularizirati rat kojeg 53 posto Amerikanaca ne želi. Što je najmanja podrška Amerikanaca za jedan rat.

"Banalna administracija u kojoj sjede banalni ljudi koji činjenicu da raspolažu najvećom moći na planetu shvaćaju kao mogućnost da ubiju koga hoće, kad hoće i da se pritom dobro zabavljaju", rekao je Kovačević.

Svijet u kaosu

Dok se Trump zabavlja videima u kojima kombinira Spužvu boba i bombardiranje, svijet klizi u ponor.

Tankeri diljem Zaljeva gore u plamenu, cijena energenata skaču. Nakon španjolskog premijera sada i talijanska premijerka oštro kritizira Amerikance i Izraelce koji su, kaže, pokretanjem rata prekršili međunarodno pravo.

"Izražavam svoju snažnu osudu masakra djevojčica u školi u Minabu, na jugu Irana, svoju solidarnost s obiteljima mladih žrtava i zahtijevam da se brzo utvrdi odgovornost za ovu tragediju", poručila je talijanska premijerka Giorgia Meloni.

Pljesak koji inače bliska Trumpova saveznica dobila u parlamentu nakon kritike američkog ubojstva 168 učenica pokazuje da je i Europi dosta Trumpa i besciljnog rata zbog kojeg pati cijeli svijet

"Cijene idu i sve je izvan kontrole. Mislio je da može kontrolirati sve i vrti previše stvari odjednom i sve se odjednom raspalo doslovno pred njegovim očima", kazao je Macan.

Kritike MAGA pokreta

Trump je suočen i s kritikama MAGA pokreta. Najutjecajniji američki podcaster shvaća da je mirotvorac Trump izdao obećanja.

"Čini se toliko suludo zbog svega što je zastupao u kampanji. Upravo zato mnogi ljudi osjećaju se izdano. Kandidirao se uz poruku "ne više ratova, kraj ovim glupim i besmislenim ratovima", a onda imamo jedan za koji ne možemo ni jasno definirati zašto smo ga pokrenuli", rekao je podcaster Joe Rogan.

"Shvatio je da su stvari izmakle kontroli i shvatio je da je Car gol", rekao je Macan.

A taj car - koji je, ako ste možda zaboravili, objavio i video kako iz aviona F-16 baca fekalije po prosvjednicima, po još jednoj stvari ulazi u povijest, upozorava iskusni diplomat.

"Mislim da mi svjedočimo za američku povijest potpuno katastrofalnoj činjenici da je predsjednik Amerike i vrhovni zapovjednik američkih oružanih snaga dopustio da tim oružanim snagama upravlja premijer neke druge države, u ovom slučaju Benjamin Netanyahu", smatra Kovačević.

Možda izraelski premijer upravlja američkom vojskom i vanjskom politikom, ali zato Trump čvrsto drži društvene mreže. Pa je tako Bijela kuća danas objavila novi ratni video.

Malo tenisa, pa bombi pa golfa pa još malo bombi. Da, ljudi možda umiru, svijet je u kaosu, ali Trump se zabavlja i jednostavno ga nije briga...