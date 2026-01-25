Jelena Rozga oduševila Rim: Pogledajte kako je spontano zapjevala uz uličnog svirača

Hrvatska pjevačica Jelena Rozga (48) ovih je dana uživala u Rimu. Na svom Instagram profilu podijelila je video i fotografije s putovanja, a jedna scena posebno je oduševila njezine pratitelje.

Spontana izvedba na ulici

Na videu se vidi kako Jelena Rozga stoji pored uličnog glazbenika koji ju poziva da zapjeva s njim. Uz njegovu pratnju izvela je pjesmu "Sve bi seke ljubile mornare". Publika i pratitelji pohvalili su njezinu spontanost, opuštenost i energiju koja je zračila s ulice.

Na prvoj objavljenoj fotografiji pjevačica je pozirala na Španjolskim stubama u Rimu. Nosila je svijetlo sivu oversized jaknu ravnih linija, bež vestu s V-izrezom i bijelu majicu, a cijelu kombinaciju upotpunile su klasične traperice ravnog kroja i elegantne mokasine od brušene kože u toploj smeđoj nijansi. Mnogi su pratitelji pohvalili upravo ovaj stylish, ali udoban izgled.

Rozga je pokazala da osim na velikim pozornicama, može zablistati i u spontanom uličnom nastupu. Video je ubrzo prikupio brojne lajkove i komentare, a fanovi su je oduševljeno pratili i na ostatku putovanja kroz Rim.

POGLEDAJTE VIDEO:Doznajemo detalje masovne tučnjave Torcide i Delija: 'Jedan ima ozljedu glave, kičme, ruke...'