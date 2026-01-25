FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NEOČEKIVANI NASTUP /

Jelena Rozga oduševila Rim: Pogledajte kako je spontano zapjevala uz uličnog svirača

Jelena Rozga oduševila Rim: Pogledajte kako je spontano zapjevala uz uličnog svirača
×
Foto: Armin Durgut/pixsell

Fanovi su pohvalili njezinu opuštenost i energiju koja je zračila s ulice

25.1.2026.
17:29
Hot.hr
Armin Durgut/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatska pjevačica Jelena Rozga (48) ovih je dana uživala u Rimu. Na svom Instagram profilu podijelila je video i fotografije s putovanja, a jedna scena posebno je oduševila njezine pratitelje.

Spontana izvedba na ulici

Na videu se vidi kako Jelena Rozga stoji pored uličnog glazbenika koji ju poziva da zapjeva s njim. Uz njegovu pratnju izvela je pjesmu "Sve bi seke ljubile mornare". Publika i pratitelji pohvalili su njezinu spontanost, opuštenost i energiju koja je zračila s ulice.

Na prvoj objavljenoj fotografiji pjevačica je pozirala na Španjolskim stubama u Rimu. Nosila je svijetlo sivu oversized jaknu ravnih linija, bež vestu s V-izrezom i bijelu majicu, a cijelu kombinaciju upotpunile su klasične traperice ravnog kroja i elegantne mokasine od brušene kože u toploj smeđoj nijansi. Mnogi su pratitelji pohvalili upravo ovaj stylish, ali udoban izgled.

Rozga je pokazala da osim na velikim pozornicama, može zablistati i u spontanom uličnom nastupu. Video je ubrzo prikupio brojne lajkove i komentare, a fanovi su je oduševljeno pratili i na ostatku putovanja kroz Rim.

POGLEDAJTE VIDEO:Doznajemo detalje masovne tučnjave Torcide i Delija: 'Jedan ima ozljedu glave, kičme, ruke...'

Jelena RozgaRimInstagram
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NEOČEKIVANI NASTUP /
Jelena Rozga oduševila Rim: Pogledajte kako je spontano zapjevala uz uličnog svirača