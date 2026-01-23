Približava im se smrtonosna oluja, temperature padaju i do -45! Proglašeno izvanredno stanje

Brojne američke savezne države i glavni grad Washington proglasili su izvanredno stanje uoči dolaska onoga što bi mogla biti jedna od najžešćih zimskih oluja u nekoliko posljednjih godina, izvijestili su u petak američki mediji.

Popraćena obilnim snijegom i ledenim vjetrom, oluja će se tijekom vikenda raširiti duž 3000 kilometara područja, od Novog Meksika na jugozapadu do Mainea na sjeveroistoku, upozorila je meteorološka služba.

Zrakoplovne kompanije zbog opreza su već otkazale stotine letova, prema medijskim izvješćima. Mnoge škole otkazale su nastavu u petak.

Temperature od -45 stupnjeva!?

Također postoji bojazan od nestanka struje, primjerice zbog palog drveća ili zbog pucanja nadzemnih dalekovoda pod težinom leda.

Upozorenja na vremenske uvjete ili posebna upozorenja na snazi su za oko 160 milijuna ljudi. Vlasti su pozvale ljude da ne napuštaju svoje domove ako je to moguće i da automobile ostave kod kuće. U dijelovima Minnesote i Sjeverne Dakote temperature bi mogle pasti čak na minus 45 stupnjeva Celzijusa, prema vremenskim prognozama.

Diljem savezne države New York hladnoća bi mogla biti "apsolutno smrtonosna", upozorila je guvernerka Kathy Hochul. Glavni grad Washington također je proglasio izvanredno stanje zbog očekivane snažne snježne oluje tijekom vikenda. Mjere stupaju na snagu odmah, rekla je gradonačelnica Muriel Bowser.

Američki predsjednik Donald Trump iskoristio je iznimnu hladnoću kako bi opet kritizirao klimatske stručnjake. "Mogu li ekološki pobunjenici molim vas objasniti - Što se to dogodilo s globalnim zatopljenjem?", napisao je na svojoj mreži Truth Social.

POGLEDAJTE VIDEO: Nećete čistiti snijeg? Platit ćete kaznu! Evo što su nam otkrili komunalni redari...