Domaćini teško poraženi na otvaranju europskog prvenstva

Utakmicom Slovenije i Španjolske završen je i treći dan europskog prvenstva u futsalu koje se ove godine igra u Litvi, Latviji i Sloveniji.

Domaćin je tu utakmicu izgubio 1-4 u Areni Stožice, a jedini pogodak za susjede zabio je Matej Fideršek u 28. minuti susreta. Inače, Španjolci su tu utakmicu "rješili prije nego li je počela". Poveli su Španjolci već u prvoj minuti golom Antonija, da bi šest minuta kasnije Miguel Mellado povisio na 0-2. José Raya je u 16. minuti postavio 0-3, a dvije minute prije poluvremena Gordillo je zabio za nedostižnih 0-4.

Ranije su svoju utakmicu odigrali i Bjelorusija i Belgija. Slavili su Belgijanci, a ime susreta bio je Omar Rahou, koji je Bjelorusiji zabio tri pogotka. Prvi je pao već u četvrtoj minuti, a druga dva tek nakon poluvremena, jedan u 30., a drugi u 38. minuti. U 39. minuti Bjelorusija je doživjela još jedan udarac kada je konačnih 0-4 prije kraja utakmice postavio Steven Dillien.

Ovim je rezultatima Belgija zauzela vrh grupe C, dok je druga Španjolska, a treća Slovenija. Bjelorusija se nalazi na posljednjem mjestu skupine C. U grupi A, u kojoj se nalazi Hrvatska, prva je Latvija, druga Hrvatska, koja ima jednako bodova kao treća Francuska, dok je četvrta Gruzija. Grupu B, koja se križa s hrvatskom grupom A, predvodi Armenija, dok su Litva i Češka druga i treća s jednako bodova, a četvrta je Ukrajina.

Sutra svoje prve utakmice igraju i Italija i Portugal te Poljska i Mađarska, čime će se zatvoriti prvo kolo grupne faze turnira.

