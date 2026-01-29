FREEMAIL
PROMJENJIVO /

Ciklona donijela kaos, meteorologinja otkrila što nas čeka za kraj tjedna: Neće biti baš ugodno...

Poslijepodne u unutrašnjosti sunčana razdoblja, na istoku osjetno toplije nego proteklih dana

29.1.2026.
5:59
Ana Bago Tomac
Marko Lukunic/pixsell
Na vrijeme nam utječu ciklone i fronte baš iznad našeg područja, a tijekom noći premještao se dalje na istok. Iza nas je kišovita noć.

Na Jadranu će biti i obilne kiše koja u kombinaciji s olujnim jugom može uzrokovati probleme poput poplavljenih riva i bujičnih poplava. U gorju je moguća i susnježica, a u višem gorju i snijeg. 

Rano ujutro kiša će prestati, u središnjim krajevima magla, a temperatura od jednog do pet stupnjeva, na Jadranu sedam do 11. Zapuhat će umjerena bura i sjeverac, ali na krajnjem jugu i dalje jugo.

Poslijepodne u unutrašnjosti sunčana razdoblja, na istoku osjetno toplije nego proteklih dana - bit će oko 10 stupnjeva. Na Jadranu promjenjivo, povremeno uz pljuskove, a krajem dana novo naoblačenje s kišom. Temperatura između 12 i 15 Celzijevih stupnjeva. 

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Što nas čeka krajem tjedna i za vikend? U kopnenim područjima neće biti baš ugodno - magla, oblaci, tmurno i opet hladno. Nove oborinu nedjelju kad će u gorskoj Hrvatskoj padati susnježica ili snijeg, a u Posavini je snijeg moguć u ponedjeljak ujutro. Jutarnje temperature oko nule, idući tjedan i niže, a danju oko četiri-pet stupnjeva. 

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu u petak vjetrovito zbog bure, a kiša je moguća na krajnjem jugu. Zatim nekoliko sunčanih, ali ne baš toplih dana sve do početka idućeg tjedna kad će zapuhati jugo s kojim će opet biti kiše.

komentara
