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Muškarac postavlja urnebesne prometne znakove po gradu: Ovi će vas nasmijati do suza

Muškarac postavlja urnebesne prometne znakove po gradu: Ovi će vas nasmijati do suza
Foto: Instagram
Šetate li ulicama Glasgowa, mogli biste naići na prizor koji odudara od svakodnevice. Možda će to biti prometni znak koji upozorava na gniježđenje pterodaktila pokraj kina ili putokaz koji usmjerava prema planetima iz "Zvjezdanih staza". Iza ovih duhovitih intervencija u javnom prostoru stoji anonimni gerilski umjetnik poznat samo kao 'A Sign of Humour', čija je misija jednostavna, ali snažna: natjerati ljude da podignu pogled s mobitela i nasmiju se svijetu oko sebe.
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Glasgow je dobio neobičnu turističku atrakciju - urnebesne prometne znakove koji izgledaju stvarno, ali skrivaju neočekivane poruke.

Iza njih stoji anonimni gerilski umjetnik poznat kao "A Sign of Humour", čiji je cilj jednostavan: izmamiti osmijeh prolaznicima. Njegovi znakovi upozoravaju na pterodaktile, izvanzemaljce, zombije i druge potpuno izmišljene opasnosti, pretvarajući obične ulice u malu pozornicu humora.

Umjetnik kaže da želi ljude odmaknuti od ekrana mobitela i podsjetiti ih da primijete svijet oko sebe. Do sada je postavio više od 50 duhovitih instalacija diljem Škotske, od Glasgowa do Edinburgha i Aberdeena. Inspiraciju pronalazi u lokalnim pričama, pop kulturi i svakodnevnim situacijama koje pretvara u apsurdne prometne poruke.

Iako se radi o gerilskoj umjetnosti, njegovi su radovi pažljivo izrađeni i postavljeni bez oštećivanja javne imovine. Njegovi znakovi nisu provokacija, već mali trenuci radosti u užurbanom danu. Upravo zato su osvojili simpatije brojnih prolaznika koji ih fotografiraju i dijele na društvenim mrežama.

22.7.2026.
16:45
Webcafe.hr
Instagram
Prometni ZnakoviSmijehUmjetnostGlasgow
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