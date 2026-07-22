Muškarac postavlja urnebesne prometne znakove po gradu: Ovi će vas nasmijati do suza

Glasgow je dobio neobičnu turističku atrakciju - urnebesne prometne znakove koji izgledaju stvarno, ali skrivaju neočekivane poruke.

Iza njih stoji anonimni gerilski umjetnik poznat kao "A Sign of Humour", čiji je cilj jednostavan: izmamiti osmijeh prolaznicima. Njegovi znakovi upozoravaju na pterodaktile, izvanzemaljce, zombije i druge potpuno izmišljene opasnosti, pretvarajući obične ulice u malu pozornicu humora.

Umjetnik kaže da želi ljude odmaknuti od ekrana mobitela i podsjetiti ih da primijete svijet oko sebe. Do sada je postavio više od 50 duhovitih instalacija diljem Škotske, od Glasgowa do Edinburgha i Aberdeena. Inspiraciju pronalazi u lokalnim pričama, pop kulturi i svakodnevnim situacijama koje pretvara u apsurdne prometne poruke.

Iako se radi o gerilskoj umjetnosti, njegovi su radovi pažljivo izrađeni i postavljeni bez oštećivanja javne imovine. Njegovi znakovi nisu provokacija, već mali trenuci radosti u užurbanom danu. Upravo zato su osvojili simpatije brojnih prolaznika koji ih fotografiraju i dijele na društvenim mrežama.