Ovaj luksuzni SUV želi pomiriti nespojivo: Udobnost, performanse i teren

Range Rover danas predstavlja petog člana svoje obitelji – Range Rover GT, dojmljivu novu interpretaciju luksuza i putovanja na velike udaljenosti.

Po prvi put javnosti je otkrivena unutrašnjost modela Range Rover GT. Dizajnirana prema istim minimalističkim načelima koja oblikuju njegovu vanjštinu – jednostavnosti, preciznosti i suzdržanoj suvremenosti – kabina donosi novu razinu profinjenosti. Tehnologija je neprimjetno integrirana u arhitekturu interijera, a novi jedinstveni zaslon, uparen s digitalnim zaslonom za vozača, zamjenjuje klasičnu instrumentnu ploču. Skriveni ventilacijski otvor proteže se cijelom širinom kabine, naglašavajući čistu horizontalnu liniju, prepoznatljiv dizajnerski potpis Range Rovera.

Instrumentna ploča presvučena je vrhunskom tkaninom iz ekskluzivne palete materijala koja objedinjuje cijeli prostor u jedinstvenu, elegantnu cjelinu. Taktilna i arhitektonska, ujedno skriva zvučnike te pridonosi dojmu besprijekorno čistog dizajna. Svaki element interijera pažljivo je osmišljen kako bi stvorio mirno utočište za putnike, uz smanjenu vizualnu i akustičnu buku te intuitivniji pristup većem broju funkcija vozila nego ikad prije.

Foto: Range Rover

Prvi potpuno električni model

Range Rover GT bit će prvi potpuno električni model marke razvijen na novoj platformi EMA, a proizvodit će se u tvornici Halewood u Ujedinjenoj Kraljevini, zajedno s modelima pokretanim motorima s unutarnjim izgaranjem i hibridnim pogonskim sklopovima. U početku će biti dostupan isključivo kao baterijsko električno vozilo (BEV), dok je fleksibilnost platforme predviđena i za buduće potpuno hibridne izvedbe (HEV).

"Range Rover GT redefinirat će segment grand tourera spajajući iznimnu stabilnost, profinjenost i udobnost na dugim putovanjima sa sposobnostima koje nijedan tradicionalni GT ne može ponuditi. Posljednjih nekoliko godina predano smo razvijali novu interpretaciju koncepta grand tourera, oblikovanu kroz prepoznatljivu filozofiju Range Rovera", izjavio je Martin Limpert, glavni direktor marke Range Rover.

Limpert dodaje kako je rezultat najautentičniji Range Rover do sada – model koji zadržava sve karakteristične sposobnosti marke, a istodobno koristi našu novu elektrificiranu EMA arhitekturu kako bi dodatno proširio ponudu pogonskih sklopova i odgovorio na različite potrebe kupaca.

Najnapredniji Range Rover do sada

"Kombinacija besprijekornih električnih performansi, vrhunske udobnosti na dugim putovanjima i sposobnosti na svim podlogama predstavlja samu srž Range Rovera, dok njegova smirujuća unutrašnjost donosi našu viziju suvremenog grand tourera", navodi Limpert.

Prototipovi vozila trenutačno prolaze završnu fazu cestovnih ispitivanja, prekriveni posebno dizajniranom kamuflažnom folijom koju su osmislili interni kreativni timovi marke. Nadahnuta krajolikom koji okružuje Gaydon, sjedište kreativnih i inženjerskih timova Range Rovera, kamuflaža koristi topografske linije kao osnovu fluidnog zlatnog uzorka koji odražava grand touring karakter vozila i duh putovanja. Njezina digitalna estetika inspirirana je naprednim tehnologijama integriranima u vozilo, potvrđujući Range Rover GT kao tehnološki najnapredniji Range Rover dosad.

Više pojedinosti o novom modelu Range Rover GT bit će objavljeno tijekom ove godine.