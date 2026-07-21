SUV po mjeri obitelji: Baš ga je gušt voziti, ali možda bi trebali razmisliti o cijeni

Renault je s modelom Austral napravio hrabar iskorak, zamijenivši pomalo samozatajni Kadjar sa SUV-om koji pršti samopouzdanjem, tehnologijom i stilom.

U testiranoj E-Tech full hybrid 200 verziji s paketom opreme Techno, ovaj obiteljski automobil pokazuje da Francuzi misle ozbiljno.

No, ispod blještave vanjštine i impresivnog digitalnog kokpita krije se nekoliko kompromisa koji postavljaju pitanje je li visoka cijena u potpunosti opravdana u današnjem, iznimno konkurentnom tržištu.

Foto: Bojan Terglav

Dizajn koji okreće glave

Zaboravite na obline i blage linije prethodnika. Renault Austral je vizualno potentan automobil koji zasluženo privlači poglede. Svojim dolaskom sredinom 2022. godine, nakon što je Renault dao prednost lansiranju električnog Méganea, Austral nije djelovao nimalo zastarjelo. Naprotiv, donio je svježinu u C-segment SUV vozila. Facelift 2025. godine donio je dodatna vizualna usklađivanja s novijim modelima poput Rafalea, s novim odbojnicima i svjetlima koja dodatno naglašavaju moderan izričaj.

Foto: Bojan Terglav

Vanjski izgled je apsolutno fantastičan. Novi svjetlosni potpis, masivna prednja rešetka i visoko postavljena hauba daju mu robustan, gotovo agresivan stav. Visoki bokovi i opcijski 19 ili 20-inčni kotači zaokružuju dojam čvrstine, dok stražnji kraj s elegantnim LED svjetlima dodaje dozu sofisticiranosti. U moru sličnih obiteljskih crossovera, od Hyundai Tucsona do Kije Sportage, Austral se uspijeva istaknuti prepoznatljivim francuskim šarmom.

Renaultov CEO, Luca de Meo, pozicionirao je Austral kao ključni dio strategije 'Nouvelle Vague', čiji je cilj podizanje marke na višu, premium razinu, a čini se da je dizajnerski tim svoj dio zadatka shvatio vrlo ozbiljno.

Foto: Bojan Terglav

Hibridna simfonija s povremenim trzajima

Prije svega, treba reći kako je ovo jedan od onih automobila koje je, unatoč svojoj veličini, nevjerojatno lako voziti. Lagan upravljač, 4control sustav koji omogućuje sjajnu upravljivost, ovdje sjajan, upija sve rupe i neravnine, baš je gušt biti za volanom ovog SUV-a. Ne umara ni u jednom trenutku.

Foto: Bojan Terglav

Srce testiranog modela je kompleksan, ali fascinantan E-Tech full hybrid pogonski sklop koji isporučuje ukupno 146 kW, odnosno okruglih 200 konjskih snaga. Sustav kombinira novi 1,2-litreni trocilindrični turbo benzinski motor s dva elektromotora, litij-ionskom baterijom od 1,7 kWh (na 400V) i inovativnim 'dog-clutch' mjenjačem bez spojke. Zvuči komplicirano? I jest. Ovaj sustav ima čak petnaest mogućih kombinacija rada, uvijek krećući iz mjesta na električni pogon jer nema klasične spojke. Renault tvrdi da je ovo 'najučinkovitiji hibridni pogon na svijetu', obećavajući da u gradskim uvjetima čak 80 posto vremena vozi isključivo na struju, što bi trebalo donijeti uštedu goriva do 40 posto.

Foto: Bojan Terglav

U praksi, osjeti se da automobil ima snage. Kada zatreba, Austral će odlučno povući, no važno je napomenuti kako ovo nije sportski SUV. Njegov karakter je prvenstveno obiteljski i ne voli pretjerano agresivnu vožnju kroz zavoje.

Štoviše, na mokroj cesti nakon kiše, naglo dodavanje gasa može rezultirati blagim "plesanjem" prednjeg kraja, što nas je pomalo iznenadilo. Prijelazi između električnog, hibridnog i benzinskog načina rada u normalnoj vožnji su gotovo neprimjetni, a motor je impresivno tih i rafiniran. Međutim, jedinstveni mjenjač ponekad pokazuje svoju ćud. Pri jačem ubrzanju, primjerice kod uključivanja na autocestu, može djelovati neodlučno, s pauzom od otprilike pola sekunde dok traži idealan omjer, što su potvrdili i drugi testovi. To je poput trenutka tišine u simfoniji koji vas nakratko izbaci iz ritma.

Foto: Bojan Terglav

Što se tiče potrošnje, brojke su vrlo prihvatljive za SUV ove veličine. U gradskim gužvama, naš test je zabilježio potrošnju od oko 7,1 litre na 100 kilometara. Vožnja starom cestom od Zagreba do Gračaca spustila je tu brojku na impresivnih 5,5 litara, dok je na povratku autocestom, uz poštivanje ograničenja brzine, putno računalo pokazivalo 6,8 litara. Službene WLTP brojke, pak, kreću se od 4,6 l/100 km, što Austral svrstava među najštedljivije u klasi.

Foto: Bojan Terglav

Digitalna oaza s neočekivanim rupama u opremi

Ulazak u kabinu Australa je kao ulazak u modernu digitalnu dnevnu sobu. Unutrašnjost odiše premium osjećajem, a dominira OpenR kokpit - veliki panel od kaljenog stakla u obliku slova 'L' koji spaja 12,3-inčnu digitalnu instrument ploču i okomiti 12-inčni zaslon infotainment sustava. Grafika je oštra, sustav s ugrađenim Google servisima (Google Maps, Google Assistant) radi besprijekorno i intuitivno, bolje od većine tvorničkih rješenja konkurencije. Kvaliteta materijala je na visokoj razini, a u višim paketima opreme poput Esprit Alpine detalji poput Alcantare i plavih šavova dodatno podižu dojam. Jedino što iziskuje navikavanje je položaj mjenjača koji se nalazi iznad ručice za brisače pa nam se nerijetko znalo dogoditi da umjesto promjene brzine - upalimo brisače.

Foto: Bojan Terglav

Položaj vozača je sjajan, s odličnom preglednošću, a praktična rješenja oduševljavaju. Posebno se ističe klizna stražnja klupa koja se može pomicati za 16 centimetara, omogućujući vlasnicima da biraju između raskošnog prostora za noge putnika ili povećanja prtljažnika. Sam prtljažnik u hibridnoj verziji nudi vrlo iskoristivih 555 litara, što se preklapanjem sjedala povećava na više od 1400 litara. Tu je i do 35 litara dodatnog prostora za pohranu u raznim pretincima, uključujući i inovativni klizni naslon za ruku na središnjoj konzoli koji služi i kao bežični punjač za mobitel.

Foto: Bojan Terglav

Ipak, upravo ovdje dolazimo do onoga što pomalo kvari inače sjajan dojam. Testirani model s cijenom od 42.340 eura iznenađuje nekim nedostacima u opremi. Primjerice, nema grijanje sjedala niti upravljača, što je danas gotovo standard u ovoj cjenovnoj klasi. Također, nema ni središnjeg naslona za ruke straga, električnog otvaranja prtljažnika, ni panoramskog krova. Iako je 9,3-inčni head-up zaslon dostupan na nekim verzijama, testirani model ga nije imao. To su sitnice, ali sitnice koje se kod automobila koji cijenom cilja na vrh klase jednostavno ne bi smjele događati.

Udobnost na prvom mjestu, ali kočnica traži navikavanje

Na cesti se Austral ponaša kao pravi obiteljski krstaš. Ovjes je podešen na stranu udobnosti i vrlo dobro upija neravnine, čineći duža putovanja opuštajućim. Iako se u oštrijim zavojima osjeti naginjanje karoserije, automobil ostaje stabilan i predvidljiv.

Foto: Bojan Terglav

I dok s performansama nismo imali problema, osjećaj na papučici kočnice je pomalo čudan i traži privikavanje. Papučica ima dosta slobodnog hoda prije nego što kočnice "zagrizu", a povremeno smo osjetili nešto poput mikropauze u kočenju, vjerojatno povezane s radom regenerativnog sustava koji puni bateriju. Automobil, da se razumijemo, koči sigurno i učinkovito, ali taj osjećaj nije potpuno linearan i prirodan.

Foto: Bojan Terglav

Odličan auto s izazovnom cijenom

Renault Austral E-Tech hybrid 200 je bez sumnje jako dobar automobil. On uspješno spaja atraktivan dizajn, vrhunsku tehnologiju u kabini i vrlo učinkovit hibridni pogon koji osigurava nisku potrošnju. Prostran je, praktičan i udoban, što ga čini gotovo idealnim izborom za modernu obitelj.

Foto: Bojan Terglav

Međutim, s cijenom testnog modela od 42.340 eura, ulazi na teritorij gdje kupci postaju vrlo zahtjevni. Nedostaci u opremi, koji bi u jeftinijem automobilu bili zanemarivi, ovdje bodu u oči, pogotovo u vrijeme kada kineska konkurencija nudi znatno više za manje novca.

Foto: Bojan Terglav

Austral je dokaz Renaultove renesanse, ali da bi u potpunosti uspio, možda će mu trebati malo realnije pozicioniranje cijene ili bogatiji paketi opreme.