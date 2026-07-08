Strašno koliko je ovaj SUV dobar, možda i najbolji koji smo vozili: Do stotke za 3,8 sekundi!

Postoje automobili koje vozite i postoje automobili koje doživite. Zeekr 7X Privilege AWD spada u ovu drugu, rijetku kategoriju. U tjedan dana, koliko je proveo s nama, uspio je izazvati osjećaje za koje smo mislili da su rezervirani za prve ljubavi ili gledanje finala Svjetskog prvenstva.

Foto: Bojan Terglav

Smijali smo se, nismo mogli vjerovati, a nekoliko puta smo se, bez pretjerivanja, naježili. Ovo je automobil za koji smo ozbiljno razmišljali da ga jednostavno 'izgubimo' i nikad ne vratimo. Taj osjećaj najbolje opisuje jedna anegdota. Stojim na semaforu na Slavonskoj aveniji, a pored mene se zaustavlja masivni Audi Q5. Vozač mi energično maše da spustim prozor. "Je li to onaj famozni Zeekr 7X?" pita me s dječjim entuzijazmom. "Jest", odgovaram. "I, je li stvarno toliko dobar kao što svi pričaju?" nastavlja on. S osmijehom koji nisam mogao sakriti, kao da je moj vlastiti, odgovaram: "I bolji!" Njegovo sljedeće pitanje bilo je neizbježno: "Koliko mu treba do stotke?" Kao iz topa ispaljujem: "3,8 sekundi!" Pogled na njegovom licu bio je mješavina šoka i čistog divljenja. Upravo taj pogled savršeno sažima što je Zeekr 7X: automobil koji izaziva strahopoštovanje, čak i kad stoji na mjestu.

Foto: Bojan Terglav

Brutalna snaga koja izaziva strahopoštovanje

Brojke su jedno, a osjećaj je nešto sasvim drugo. Na papiru, Zeekr 7X u izvedbi Privilege AWD ima dva elektromotora koji zajedno isporučuju 475 kW (646 KS) i monstruoznih 710 Nm okretnog momenta. Ubrzanje od nula do 100 km/h za 3,8 sekundi svrstava ga uz bok supersportskih automobila. A pazite sad, međuubrzanje od 80 do 120 km/h događa se unutar 1,8 sekundi! No, ono što papir ne može dočarati jest taj osjećaj kada desnu papučicu pritisnete do kraja. To nije samo ubrzanje - to je katapultiranje. Sila vas doslovno zakuca u sjedalo na način koji bismo mogli opisati kao nešto što čovjek možda i ne bi trebao iskusiti. Ali, vraški je zabavno.

Foto: Bojan Terglav

U jednom trenutku vozite se gradom u potpunoj tišini, uživajući u udobnosti, a već u sljedećem se pretvarate u zvijer koja proždire asfalt. Zanimljivo je da se najsnažniji model ne zove 'Performance', kako bi se očekivalo, već 'Privilege'. To je suptilan, gotovo ironičan odmak od norme. Zeekr kao da poručuje da je ta nevjerojatna snaga tu, dostupna, ali da je ne morate koristiti. Ona je privilegija, a ne obaveza. Ipak, teško je odoljeti.

Vožnja ovog automobila je stalna borba između razuma koji vas tjera da vozite smireno i djeteta u vama koje vrišti da još jednom osjetite to brutalno ubrzanje. Maksimalna brzina je elektronički ograničena na 210 km/h, što je i više nego dovoljno za bilo koju cestu na planetu.

Foto: Bojan Terglav

Punjenje iz budućnosti i sjajan domet

Jedan od najvećih aduta cijele Zeekr game, pa tako i modela 7X, njegova je napredna 800-voltna električna arhitektura. To u praksi znači jedno: munjevito brzo punjenje. Dok se većina električnih automobila i dalje muči sa brzinama punjenja, Zeekr je već u budućnosti. Tvornički podaci kažu da se baterija kapaciteta 100 kWh (od čega je 96 kWh iskoristivo) može napuniti od 10 do 80 posto za svega 16 minuta. Mi smo to odlučili provjeriti na jednoj od najjačih punionica u Hrvatskoj, onoj od 400 kW kod Jankomira. Rezultat je bio čudesan.

Foto: Bojan Terglav

Za samo pet minuta 'natočili' smo gotovo 30 kWh, što je dovoljno za otprilike 200 kilometara dometa. To potpuno mijenja percepciju putovanja električnim automobilom. Stanka za kavu doslovno je dovoljna da napunite bateriju za iduću dionicu puta. Službeni WLTP doseg za AWD model je 543 kilometra, no ono što nas je još više iznenadilo jest stvarna potrošnja. Tijekom našeg testa, koji je uključivao gradsku vožnju, otvorenu cestu i autocestu, prosječna potrošnja kretala se oko 21 kWh/100 km, a u nekim uvjetima padala je i na impresivnih 19 kWh/100 km. To znači da je u stvarnim uvjetima realno očekivati domet veći od 500 kilometara, što ulijeva ogromno povjerenje i eliminira svaku anksioznost oko dometa.

Foto: Bojan Terglav

Leteći tepih na četiri kotača

Ako je snaga ono što vas šokira, onda je udobnost ono što vas osvaja. Ključni element koji izdvaja Privilege AWD model jest aktivni zračni ovjes s kontinuiranom kontrolom prigušenja, sustav koji Zeekr naziva "Magic Carpet". Ime mu savršeno pristaje. Ovaj automobil doslovno lebdi iznad ceste. Neravnine, ležeći policajci, zakrpe na asfaltu - sve to nestaje pod kotačima od 21 inča.

Foto: Bojan Terglav

Vožnja je nevjerojatno glatka i profinjena, na razini najluksuznijih limuzina koje koštaju dvostruko više. Iako brojke performansi sugeriraju sportski karakter, Zeekr 7X je definitivno prvenstveno usmjeren na udobnost. Spomenuti zračni ovjes u top modelu pruža iznimno mekanu i 'plutajuću' vožnju, odlično upijajući neravnine.

Foto: Bojan Terglav

No, zračni ovjes nije samo tu zbog udobnosti. U sportskom načinu rada, automobil se spušta, ovjes se ukrućuje, a 7X, unatoč masi od gotovo 2,5 tone, postaje iznenađujuće agilan i stabilan u zavojima. Ipak, treba reći kako je ovo SUV, i pri većim brzinama ipak se osjeti naginjanje karoserije u zavojima. No, pogon na sve kotače osigurava fantastično prianjanje, a upravljanje je precizno i daje dobar osjećaj povezanosti s cestom. Iako je podešen prvenstveno za komfor, što se može osjetiti kroz blago naginjanje karoserije u oštrijim zavojima, sposoban je pružiti i itekako dinamičnu vožnju. Ta dvojna priroda je fascinantna. To je automobil u kojem možete voziti djecu u vrtić u potpunom komforu, a na povratku kući, na praznoj cesti, probuditi vozača utrka u sebi.

Foto: Bojan Terglav

Unutrašnjost koja posramljuje europsku premium klasu

Dizajniran u globalnom dizajnerskom centru u Švedskoj, Zeekr 7X donosi dašak skandinavske estetike. Vanjski izgled je minimalistički, moćan i elegantan, bez suvišnih detalja. Iako dimenzijama vrlo sličan glavnim konkurentima, zahvaljujući dužem međuosovinskom razmaku (2925 mm) nudi iznimno prostranu unutrašnjost. Vanjski dizajn je čist i aerodinamičan, s tankim LED svjetlima koja se protežu cijelom širinom vozila i postaju zaštitni znak modernih automobila.

Foto: Bojan Terglav

Prava čarolija, međutim, događa se kada otvorite vrata. Unutrašnjost je remek-djelo. Kvaliteta materijala i završna obrada na razini su koja bi posramila i mnogo skuplje njemačke premium marke. Gdje god pogledate ili dodirnete, tu su mekani materijali, fina Nappa koža i besprijekorni šavovi. Prednja sjedala nisu samo lijepa, već su i nevjerojatno udobna, s funkcijama grijanja, ventilacije i iznenađujuće dobrom masažom. Preciznije, šest vrsta masaže.

Foto: Bojan Terglav

Digitalni kokpit sastoji se od 13-inčne instrument ploče i masivnog, 16-inčnog središnjeg zaslona koji je nevjerojatno responzivan i intuitivan. Tu je i moramo to naglasiti, fantastičan head-up zaslon koji projicira ključne informacije na vjetrobransko staklo.

Foto: Bojan Terglav

Foto: Bojan Terglav

Prostranost je izvanredna. Putnici straga imaju kraljevski tretman s obiljem prostora za noge i glavu te potpuno ravnom podnicom. A imaju i dodatno sjenilo na prozorima koje se podiže na gumb.

Foto: Bojan Terglav

Vrata o kojima svi pričaju

Posebnu pažnju zaslužuju električna vrata, značajka koju nećete naći na konkurentima. Vrata se otvaraju i zatvaraju pritiskom na tipku smještenu na B i C stupovima. Opremljena su senzorima koji sprječavaju udaranje u prepreke, poput drugog automobila, zida ili čovjeka. Iako se u nekim testovima pokazalo da sustav nije sto posto savršen (čuveni "test s krastavcem" pokazao je da može prikliještiti vrh prsta ako je postavljen na sam rub), u praksi funkcionira odlično i predstavlja impresivan komad tehnologije koji doprinosi osjećaju luksuza. To je detalj koji izaziva 'wow' efekt kod svakoga tko ga prvi put vidi. Posebice i sa soft close funkcijom.

Foto: Bojan Terglav

Iako je teško naći manu, neki bi mogli činjenici da se velikom većinom funkcija upravlja isključivo putem središnjeg zaslona. No, to danas nude svi novi automobili i ne može se gledati kao neka velika zamjerka u usporedbi s cjelokupnim paketom koji ovaj automobil nudi. Praktičnost nije žrtvovana zbog stila. Prtljažnik nudi izdašnih 539 litara, a tu je i prednji prtljažnik ("frunk") te mnoštvo pametnih pretinaca u kabini. Ako bih baš morao izdvojiti nešto da mu pronađem neku manu, osobno bih volio da je volan nešto manji, da ima malo više sportskog karaktera. I taj prtljažnik, dosta je plitak, možda bi mogao biti malo izdašniji.

Foto: Bojan Terglav

Foto: Bojan Terglav

Na kraju, Zeekr 7X Privilege AWD, s cijenom od oko 66.000 eura za testni model, nije samo još jedan električni SUV. On je izjava. Pokazuje što je sve moguće kada se spoje vrhunska tehnologija, hrabar dizajn i beskompromisna posvećenost kvaliteti. To je automobil koji istovremeno može biti obiteljski prijevoznik, udobna krstarica i supersportaš. Aha, da, zaboravili smo spomenuti, automobil ima i mogućnost autonomnog parkiranja i to sasvim solidno radi.

Pruža nevjerojatnu vrijednost za novac i postavlja nova mjerila u klasi. Bez imalo sumnje, ovo je najbolji i najkompletniji električni automobil koji smo do sada vozili. Ok, ovdje moramo spomenuti i Teslu model Y koju smo također imali prilike testirati i koja je također u samom vrhu. Ali, ima jedna razlika. Tesla je automobil ispred svog vremena, potpuno spreman za autonomnu vožnju i jedna sasvim druga dimenzija, a Zeekr 7 X je, recimo to tako, nešto najbolje što danas možete imati. I da, još uvijek razmišljamo zašto nismo onaj plan s 'izgubili smo auto' proveli u djelo. Ne sramimo se to reći, mi smo se malo zaljubili...