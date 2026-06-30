Najbolji obiteljski SUV? Može apsolutno sve, izgleda brutalno, ali pripremite krpicu

Toyota RAV4 je automobilski fenomen. Otkako se pojavio sredinom devedesetih, tiho je evoluirao od simpatičnog kompaktnog čudaka do jednog od najprodavanijih vozila na planetu, automobila koji je praktički definirao moderni SUV. Za 2026. godinu, Toyota nije odlučila iz temelja mijenjati formulu uspjeha, već ju je brutalno usavršila.

Foto: Bojan Terglav

Šesta generacija, potpuno redizajnirana iznutra i izvana, donosi ključnu promjenu: modeli s isključivo benzinskim motorom odlaze u povijest. Svaka nova inačica je sada hibridna ili plug-in hibridna, nudeći više snage i bolju učinkovitost.

No, prava zvijezda ponude je model koji smo proveli tjedan dana testirajući: RAV4 GR Sport. Naš zadatak je bio jednostavan – pronaći mu manu. Misija je, moramo odmah priznati, bila gotovo neuspješna. Ovaj automobil je poput savršenog zeta kojeg vaša majka obožava; na prvu djeluje pitomo i obiteljski, a onda shvatite da ispod te fasade čuči prava, neobuzdana zvijer.

Foto: Bojan Terglav

Dizajn: Agresivac s kravatom

Već na prvi pogled, GR Sport se jasno distancira od svoje 'obične' braće. Dok novi RAV4 generalno ima oštriji i uspravniji stav, s tanjim prednjim svjetlima i ravnijim poklopcem motora koji podsjeća na manji Land Cruiser, GR Sport verzija dodaje dozu sportske drskosti. Agresivniji prednji branik s velikom crnom rešetkom hladnjaka s uzorkom saća, crni sjajni detalji na lukovima kotača i pragovima te impresivan stražnji spojler jasno govore da ovo nije samo još jedan obiteljski prijevoznik za odlazak u trgovački centar. Nećete ga zamijeniti za standardni model na parkiralištu.

Foto: Bojan Terglav

Cjelokupni dojam zaokružuju jedinstveni 20-inčni aluminijski naplatci crne boje koji ne samo da izgledaju fantastično, već su i lakši, smanjujući neovješenu masu za dva kilograma po kotaču. Bili smo glavna atrakcija na bilo kojoj cesti i u bilo koje doba dana; svi okreću glave za ovim ljepotanom, i to s punim pravom. To je automobil koji uspijeva izgledati ozbiljno i sportski u isto vrijeme, svojevrsni 'agresivac s kravatom'.

Foto: Bojan Terglav

Unutrašnjost prati istu filozofiju. Dok je osnova kabine zadržala prepoznatljivu Toyotinu funkcionalnost i robusnost, GR Sport donosi elemente koji podižu atmosferu. Sportska sjedala presvučena kombinacijom sintetičke kože i brušene tkanine nude izvrsnu bočnu potporu, a crveni kontrastni šavovi protežu se sjedalima, upravljačem i ručicom mjenjača. Perforirani kožni upravljač s GR logom savršeno leži u rukama, dok aluminijske papučice gasa i kočnice dodatno naglašavaju sportski pedigre.

Foto: Bojan Terglav

Foto: Bojan Terglav

Foto: Bojan Terglav

Središnja konzola je u potpunosti reorganizirana, djeluje modernije i praktičnije, s mjenjačem koji oslobađa prostor i daje premium osjećaj. Unatoč sportskim detaljima, praktičnost nije žrtvovana. Prostora ima u izobilju, kako sprijeda tako i straga, a prtljažnik je i dalje jedan od najvećih u klasi.

Foto: Bojan Terglav

Foto: Bojan Terglav

Foto: Bojan Terglav

Performanse od kojih zastaje dah

Krenimo na ono što ovaj model čini posebnim – pogonski sklop. GR Sport je dostupan u više hibridnih inačica, a naš testni model bio je opremljen klasičnim, samopunjivim hibridnim pogonom (HEV). Ispod poklopca motora nalazi se 2,5-litreni četverocilindrični benzinski motor koji radi u Atkinsonovom ciklusu, a uparen je s elektromotorom i e-CVT mjenjačem. Ukupna snaga sustava iznosi respektabilne 194 konjske snage.

Foto: Bojan Terglav

Što to znači u praksi? To znači da ovaj obiteljski SUV ubrzava od nula do 100 km/h za 7,7 sekundi. Iako brojka možda ne zvuči tako dramatično kao kod nekih rivala, osjećaj u vožnji je impresivan. Trenutni okretni moment elektromotora osigurava eksplozivna međuubrzanja i osjećaj lakoće, a e-CVT mjenjač, često kritiziran zbog "gumenog" osjećaja, ovdje radi iznenađujuće uglađeno. Obilje električne snage smanjuje opterećenje benzinskog motora, pa je neugodno zavijanje pri jačem gasu svedeno na minimum. Toyota je uložila značajan trud u zvučnu izolaciju i čvrstoću karoserije, a to se itekako osjeti.

Foto: Bojan Terglav

No, GR Sport nije samo sirova snaga na pravcu. Inženjeri iz Gazoo Racinga, Toyotinog sportskog odjela, doradili su i šasiju. Sportski podešen ovjes s krućim oprugama i amortizerima značajno smanjuje naginjanje karoserije u zavojima. Upravljač je direktniji i nudi više povratnih informacija, a novi sustav "Vehicle Braking Posture Control" aktivno koči unutarnji stražnji i vanjski prednji kotač kako bi se ublažilo naginjanje i poboljšala stabilnost.

Rezultat je osjećaj kontrole i agilnosti koji je potpuno neočekivan za jedan SUV teži od dvije tone. Prosto vas mami da svaki zavoj prođete malo brže nego što bi zdrav razum nalagao.

Svakodnevna upotrebljivost i jedna sitna mana

Unatoč performansama koje izazivaju osmijeh, RAV4 GR Sport ostaje vjeran svojim hibridnim korijenima. Kao klasičan 'samopunjivi' hibrid, on ne zahtijeva punjenje na utičnici, već pametno koristi energiju kočenja i višak snage benzinskog motora za punjenje male baterije. To mu omogućuje da u gradskoj vožnji značajan dio vremena provede krećući se bešumno, samo na struju, što drastično smanjuje potrošnju. Idealan je za obavljanje svih dnevnih obveza – odlazak na posao, u vrtić, u kupovinu – uz minimalne troškove goriva. Iako je proklamirana potrošnja vrlo optimistična (5,7 litara), mi smo se na našem testu, uz dominantnu vožnju u Sport načinu, kretali oko sedam litara na 100 kilometara. S obzirom na snagu i masu vozila, to je i dalje izvrstan rezultat.

Foto: Bojan Terglav

Ono što svakako moramo izdvojiti jest upravljivost. Za automobil takvih dimenzija i težine, vozi se poput igračke, a nevjerojatno je i koliko smo se jednostavno bočno uparkiravali s njime. Senzori vrhunski, kao i kamere, a čak vam iz ptičje perspektive prikazuje i što se nalazi ispod auta.

Ovdje dolazimo i do onog teškog zadatka s početka teksta: pronalaženja mane. I da, našli smo nešto. Nakon tjedan dana seciranja svakog detalja, naša jedina ozbiljnija zamjerka odnosi se na odabir plastike na nekim dijelovima unutrašnjosti.

Foto: Bojan Terglav

Kvaliteta izrade je na tipično visokoj Toyotinoj razini i sve djeluje iznimno čvrsto i dugotrajno. Međutim, određene površine, posebno na gornjem dijelu armature i središnjoj konzoli, presvučene su tvrdom plastikom čija tekstura djeluje kao magnet za prašinu. Ova doslovce naočigled skuplja prašinu na sebe, što je u kontrastu s inače premium osjećajem koji pružaju koža i brušeni detalji. Japanci bi vjerojatno rekli: "Ako želite finije materijale, kupite Lexus." Ipak, u automobilu čija cijena prelazi 57.000 eura, očekivali bismo mrvicu bolji odabir.

Tehnološki, novi RAV4 je napravio ogroman iskorak. Ispred vozača se nalazi potpuno digitalna instrumentna ploča od 12,3 inča, koja je pregledna i nudi brojne mogućnosti prilagodbe. Središnjim grebenom dominira masivni 12,9-inčni zaslon osjetljiv na dodir s novim "Arene" operativnim sustavom. Sučelje je brzo, intuitivno i grafički dotjerano, s bežičnom podrškom za Apple CarPlay i Android Auto. Pohvalno je što Toyota nije sve funkcije prebacila na ekran; zadržane su fizičke tipke i kotačići za kontrolu klime i glasnoće, što značajno olakšava korištenje u vožnji.

Foto: Bojan Terglav

Foto: Bojan Terglav

Zaključak: Može li obiteljski SUV biti sve?

Toyota RAV4 GR Sport za 2026. godinu je automobil koji uspješno, gotovo nevjerojatno, spaja dva potpuno različita svijeta. S jedne strane, to je prostran, praktičan, siguran i, zahvaljujući provjerenom hibridnom sustavu, štedljiv obiteljski SUV. S druge strane, to je agilni sportaš koji će vam izmamiti osmijeh na lice svaki put kada jače pritisnete papučicu gasa.

Predstavlja vrhunac onoga što RAV4 može biti – tehnološki napredan, dizajnerski privlačan i uzbudljiv za vožnju. Cijena se kreće u gornjem dijelu ponude; početni RAV4 starta od 45.200 eura, dok se cijena testnog GR Sport modela penje na 57.335 eura. No, ono što dobivate za taj novac je paket koji gotovo da nema konkurencije. Ako tražite automobil koji može apsolutno sve, a pritom izgleda vraški dobro, vaša potraga je vjerojatno završena. Samo pripremite krpicu za prašinu. Trebat će vam.