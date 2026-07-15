Automobil koji ruši granice: Više od četiri milijuna Europljana odabralo je ovaj SUV

Nissan Qashqai dosegnuo je impresivnu brojku od četiri milijuna prodanih primjeraka u Europi, čime je dodatno učvrstio status jednog od najuspješnijih SUV modela na Starom kontinentu.

Od premijere 2006. godine pa do danas, Qashqai je izrastao u jednu od najvećih Nissanovih uspješnica i model koji je praktički stvorio segment modernih crossovera. Spoj povišenog položaja sjedenja, praktičnosti klasičnog automobila i svestranosti SUV-a pokazao se dobitnom kombinacijom za europske kupce.

Tijekom gotovo dva desetljeća i tri generacije model se neprestano razvijao prateći potrebe vozača, a Nissan je u međuvremenu uveo i niz novih tehnologija koje su Qashqai zadržale među vodećim modelima svoje klase. Među njima se posebno ističe e-POWER pogonski sustav, kao i brojni sigurnosni i asistencijski sustavi.

Da popularnost Qashqaija nije slučajna potvrđuje i više od 110 međunarodnih priznanja, uključujući čak 20 nagrada za automobil godine na različitim tržištima.

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Nissan pripremio posebne savjete za vlasnike

Povodom velikog prodajnog jubileja, inženjeri Nissanova europskog tehničkog centra (NTCE) pripremili su seriju edukativnih videozapisa pod nazivom "Wait, My Qashqai Does What...?".

Cilj videoserijala je pomoći vlasnicima da otkriju funkcije i mogućnosti koje možda dosad nisu koristili u punom potencijalu. Videozapisi donose praktične savjete o prilagodbi sustava pomoći vozaču, jednostavnijem parkiranju, organizaciji prtljažnog prostora te korištenju inteligentnog ključa i ostalih naprednih funkcija vozila.

Foto: NISSAN

Model koji je stvorio crossover revoluciju

Kada se pojavio na tržištu prije gotovo 20 godina, Qashqai je promijenio pravila igre. Nissan je među prvima prepoznao potrebu za vozilom koje će kombinirati prednosti SUV-a i klasičnog osobnog automobila, a upravo je Qashqai postao sinonim za taj koncept.

Danas se ovaj model i dalje oslanja na iste vrijednosti zbog kojih je stekao milijune kupaca – sigurnost, praktičnost, udobnost i naprednu tehnologiju.

Foto: BOJAN TERGLAV

Tehnologije koje izdvajaju Qashqai

Aktualna generacija donosi niz sustava koji vožnju čine jednostavnijom i ugodnijom.

Najviše pažnje privlači Nissanov e-POWER sustav, koji pruža osjećaj vožnje električnog automobila bez potrebe za punjenjem na utičnici. Prema tvorničkim podacima, Qashqai s jednim spremnikom goriva može prijeći više od 1.200 kilometara uz prosječnu potrošnju od svega 4,3 litre na 100 kilometara.

Foto: BOJAN TERGLAV

Tu je i sustav ProPILOT, koji olakšava vožnju na autocesti i u gradskoj gužvi, dok povezane usluge i digitalne tehnologije dodatno podižu razinu praktičnosti i povezivosti.

Qashqai se može pohvaliti i jednim od najvećih prtljažnika u svojoj klasi, što ga čini privlačnim izborom za obitelji i vozače kojima je svakodnevna funkcionalnost jedan od prioriteta.

Foto: BOJAN TERGLAV

Dizajniran i proizveden u Europi

Zanimljivo je kako je europski Qashqai gotovo u potpunosti proizvod europskih Nissanovih timova.

Model se dizajnira u Nissanovu dizajnerskom centru u Londonu, razvija u tehničkim centrima u Cranfieldu i Barceloni, dok se proizvodnja odvija u tvornici u Sunderlandu u Velikoj Britaniji.

Prilikom razvoja svake nove generacije Nissanovi inženjeri intenzivno surađuju s kupcima, analiziraju povratne informacije vlasnika, medijske testove i rezultate fokus grupa kako bi model što bolje odgovorio na potrebe europskih vozača.

S četiri milijuna prodanih primjeraka jasno je da je Qashqai pronašao formulu uspjeha koja i nakon gotovo dva desetljeća i dalje privlači velik broj kupaca diljem Europe.