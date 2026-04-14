Ovaj SUV je električni auto u kojeg točite benzin, a mi smo ga vozili: 'Baš vam je lijep...'

Nissan Qashqai je još 2008. pokrenuo trend obiteljskih crossovera i postavio standarde klase. Danas, gotovo dva desetljeća kasnije, ima posebno izdanje – s e-Power pogonom.

Riječ je o tehnologiji koja nudi osjećaj vožnje električnog automobila, ali bez potrebe za punjenjem na utičnici. Umjesto toga, koristi se benzin – no na drugačiji način. Benzinski motor nikada ne pokreće kotače, već služi isključivo kao generator koji proizvodi električnu energiju. Ona napaja malu bateriju ili izravno elektromotor, koji jedini pokreće vozilo.

U praksi to znači glatku, tihu vožnju bez trzaja i s trenutačnim odzivom na gas, baš kao u električnom vozilu. Razlika je u tome što nema brige o dosegu ili punionicama – kad se baterija isprazni, benzinski motor se automatski uključuje i puni sustav.

>>> U našoj velikoj fotogaleriji pogledajte novi Nissan Qashqai - do najsitnijih detalja! <<<

Još tiši rad i manja potrošnja

Za 2025. godinu Nissan je dodatno unaprijedio e-Power. Novi sustav temelji se na kompaktnoj '5 u 1' jedinici i 1,5-litrenom trocilindričnom turbo motoru s toplinskom učinkovitošću od čak 42 posto. Rezultat je tiši rad i manja potrošnja – službeno 4,5 l/100 km uz emisiju CO₂ od 102 g/km. Spremnik od 55 litara omogućuje doseg i preko 1200 kilometara.

Na testu na relaciji Zagreb – Šibenik – Zagreb, dugom gotovo 700 kilometara, Qashqai e-Power pokazao se kao iznimno ugodan putni automobil. U najvišoj Tekna+ opremi nudi Nappa kožna sjedala s grijanjem i masažom, dok sustav ProPILOT olakšava vožnju na autocesti održavanjem trake i razmaka.

S ukupno 190 KS (do 205 KS u Sport načinu), ubrzanje do 100 km/h traje 7,6 sekundi, ali najveći adut je trenutačna isporuka snage bez kašnjenja. Prosječna potrošnja na testu iznosila je 6,7 l/100 km, što je vrlo dobar rezultat s obzirom na uvjete vožnje.

Manji nedostaci, ali ukupan dojam sjajan

Unutrašnjost je funkcionalna i kvalitetna, s kombinacijom fizičkih tipki i modernih digitalnih rješenja. Dva 12,3-inčna zaslona i integrirane Google usluge dodatno podižu dojam, dok je prostora dovoljno za obiteljske potrebe. Prtljažnik nudi do 504 litre, iako je nešto manji od pojedinih konkurenata.

Manji nedostaci uključuju prosječnu kameru za parkiranje i ponešto lagana vrata, no ukupni dojam ostaje vrlo pozitivan.

Zaključno, Qashqai e-Power uspješno spaja najbolje iz dva svijeta – električne vožnje i klasične praktičnosti. Nakon redizajna, tiši je, štedljiviji i uvjerljiviji nego ikad, potvrđujući zašto je i dalje jedan od ključnih modela u svojoj klasi. Uz sve ovo, nije loše spomenuti kako je riječ i o vrlo atraktivnom automobilu, nema tko se nije okretao za njim, a dobili smo i puno komentara na cesti: 'Baš vam je lijep taj auto...'

POGLEDAJTE VIDEO Testirali smo novi Nissan Qashqai