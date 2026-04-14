Brojni poznati se oprostili od Duška Vujoševića uz stihove hrvatske dive

Legendarni srpski košarkaški trener Duško Vujošević danas je pokopan u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

Trener koji je odgojio brojne generacije regionalnih košarkaša i ostavio dubok trag u europskoj košarci, osobito u Partizanu, ispraćen je uz prisutnost brojnih navijača tog kluba, ali i poznatih iz svijeta košarke i sporta. Tu su bili Aco Petrović, Vladimir Štimac, Ivo Nakić, Mlađan Šilobad, Zoran Stevanović Stragi i brojni drugi, kako piše Kurir.

Na kraju komemoracije Vujošević je ispraćen uz stihove legendarne Gabi Novak i njezine pjesme "Pamtim samo sretne dane“.

Podsjetimo, Vujošević je preminuo 8. travnja u dobi od 68 godina nakon duge bolesti.

