Muk u Areni pa gromoglasno ‘Dule!’: Ovako su se Grobari oprostili od svog 'Generala'

Uoči utakmice Eurolige između Partizana i Žalgirisa u beogradskoj Areni održana je komemoracija u čast Duška Vujoševića, najtrofejnijeg trenera u povijesti beogradskog kluba, koji je preminuo u 68. godini života.

Dvorana je bila ispunjena do posljednjeg mjesta, a događaj je protekao u znaku odavanja počasti dugogodišnjem treneru. Satima prije početka susreta navijači su se okupljali ispred Arene, gdje je bila organizirana knjiga žalosti. Velik broj ljudi čekao je u redu kako bi se upisao i odao počast, a dio navijača donio je i bijele ruže.

Uoči početka utakmice igrači Partizana izašli su na zagrijavanje u majicama s Vujoševićevim likom. U dvorani su bili prisutni i brojni bivši igrači koje je trenirao, a na velikom ekranu prikazan je video posvećen njegovoj karijeri.

Nakon minute šutnje, publika je skandirala njegovo ime, a navijači su na tribinama istaknuli koreografiju s njegovim likom i porukama zahvale. Tijekom ceremonije na parket su bačene bijele ruže, zbog čega je početak utakmice bio odgođen nekoliko minuta.

Susret je na kraju odigran, a Žalgiris je pobijedio rezultatom 83:74. Rezultat utakmice ostao je u drugom planu u odnosu na događaj kojim se klub oprostio od svog bivšeg trenera.

Duško Vujošević tijekom karijere osvojio je 23 trofeja s Partizanom, uključujući 12 naslova prvaka države, pet regionalnih ABA liga i pet nacionalnih kupova, te je momčad vodio do dva plasmana na Final Four Eurolige. Njegov sprovod najavljen je za utorak na Novom groblju u Beogradu.

