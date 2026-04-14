Davni okršaj u Sesvetama: Simona Mijoković nije skidala štikle za boksački nastup

U zagrebačkim Sesvete u travnju 2008. godine svečano je otvoren Boksački klub Sesvete, koji i danas uspješno djeluje i okuplja brojne zaljubljenike u boks.

Tom su prigodom događaj svojim dolaskom uveličale brojne poznate osobe iz javnog života, među kojima su se istaknuli proslavljeni boksači Željko Mavrović i Stipe Drviš, zatim novinar Robert Valdec te poduzetnik i voditelj Boris Kosmač, uz prisustvo nekoliko manekenki.

Među njima se osobito isticala pjevačica i starleta Simona Mijoković, koja je u to vrijeme bila poznata kao Simona Gotovac, budući da je bila u braku s Antom Gotovcem i nosila njegovo prezime.