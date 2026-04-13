Crno u Osijeku: Boysi mahali sumnjivom zastavom, ali svi su gledali u trenera Vukovara

Dinamo je nakon tri godine igrao utakmicu na osječkom Gradskom vrtu. Domaćin im je bio HNK Vukovar 1991 u posljednjoj utakmici 29. kola SHNL-a.

Bad Blue Boysi su nakon 7. svibnja 2023. i utakmice Osijek - Dinamo imali priliku navijati na Gradskom vrtu. Došli su u velikom broju, a imali su i već standardni pyro show uz krpe i barjake od kojih je u oči upadala ona sa šahovnicom i prvim bijelim poljem.

Crninu su prihvatila i oba trenera, a opet je pažnju privukao Tomislav Stipić koji je poznat po svojem modnom ukusu. Kako je to sve izgledalo na Gradskom vrtu, pogledajte u fotogaleriji.