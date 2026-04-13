Smeđokosa dama sastala se s Plenkovićem u Mostaru: Uživa njegovo veliko povjerenje

Hrvatski premijer Andrej Plenković danas je u Mostaru održao sastanak od posebne važnosti. Dolaskom u Mostar potvrdio je kandidaturu Darijane Filipović za Predsjedništvo BiH.

Njihov susret privukao je veliku pozornost jer su, osim prijateljskog i kolegijalnog raspoloženja, pokazali i modnu usklađenost odabravši tamnoplava odijela.

Filipović, dopredsjednica HDZ-a BiH i zastupnica u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH od 2018. godine, rođena je 1987. u Mostaru te je diplomirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Tijekom svoje političke karijere obnašala je niz značajnih dužnosti, uključujući rad u komisijama za vanjske poslove i ljudska prava, čime je stekla važno iskustvo na državnoj razini. Na izborima 2022. godine osvojila je 24.653 glasa, potvrdivši snažnu podršku birača.