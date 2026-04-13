Ovo su najpouzdaniji auti današnjice: Poznata marka sve stavila na tehnologiju i izgubila

Ako želite novi automobil koji će više vremena provoditi na vašem prilazu nego u servisu, Consumer Reports ima prilično poznat savjet: držite se provjerenih marki, budite oprezni prema novim 'sjajnim' tehnologijama i razmislite dvaput prije nego što postanete neslužbeni beta tester najnovijih ideja proizvođača.

Na vrhu ljestvice pouzdanosti našla se Toyota, slijedi Subaru na drugom i Lexus na trećem mjestu. Prvih pet zatvaraju Honda i BMW. Istraživanje se temelji na podacima iz anketa koje obuhvaćaju oko 380.000 vozila, što ovoj ljestvici daje ozbiljnu težinu – daleko od subjektivnih rasprava s internetskih foruma, javlja Carscoops.

Najveći napredak ove godine ostvarila je Tesla, koja je skočila osam mjesta i zauzela devetu poziciju. Napredak je ponajviše rezultat boljih ocjena modela Tesla Model 3 i posebno Tesla Model Y. To, naravno, ne znači da je sve savršeno – Tesla Cybertruck i dalje je ispod prosjeka – no očito je da tvrtka napreduje u kvaliteti izrade i rješavanju tehničkih problema koji su je ranije pratili.

Mazda bilježi pad od čak osam mjesta!

S druge strane, Mazda bilježi pad od osam mjesta i sada je 14. Stariji modeli i dalje stoje solidno, ali noviji i tehnički složeniji Mazda CX-70 i Mazda CX-90, posebno u plug-in hibridnim izvedbama, donijeli su više problema nego što se očekivalo.

To je klasičan primjer što se događa kada proizvođač istovremeno uvodi nove platforme, pogonske sustave i tehnologije. Ponekad sve funkcionira besprijekorno – a ponekad vlasnici nehotice postanu dio testnog odjela.

Prema Consumer Reports, hibridi i dalje predstavljaju sigurnu opciju za vozače koji žele bolju ekonomičnost, ali još nisu spremni prijeći na potpuno električna vozila. S druge strane, električni automobili i plug-in hibridi i dalje su nadzastupljeni među najmanje pouzdanim modelima – osobito kada su potpuno novi ili značajno redizajnirani.

Azijski proizvođači i dalje dominiraju

Zanimljivo, među američkim brendovima najbolje je plasiran Buick na osmom mjestu, dok Ford zauzima 11. poziciju. Rivian je na začelju, iako treba napomenuti da neki proizvođači poput Jaguar, Land Rover, Fiat i Alfa Romeo nisu uključeni zbog nedostatka podataka.

Zaključak je jasan: azijski proizvođači i dalje dominiraju po pouzdanosti, europski su u sredini, dok američki zaostaju – iako Teslin napredak daje razloga za optimizam.

Pouzdanost možda nije najuzbudljivija tema, ali itekako je važna. Jer ako vam ideja 'uzbuđenja' ne uključuje česta čekanja u servisima i vožnju zamjenskih vozila, poruka je jasna: prepustite drugima testiranje najnovijih tehnologija.

