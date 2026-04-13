Zagrepčani već rade na liniji za ljeto: U akciji na Jarunu snimljen i naš olimpijac

Zagrepčani su napokon dočekali suho i toplo vrijeme i, u gotovo ceremonijalnom stilu, pohrlili na Jarun u potrazi za rekreacijom. Nakon uskrsnih delicija i blagdanskog hedonizma, čini se da je kolektivna odluka pala - vrijeme je za povratak u formu i rad na liniji za ljeto koje svi nestrpljivo priželjkujemo!

I dok su se neki odlučili za trčanje po stazama ili bicikliranje oko jezera, odvažniji su se odlučili i za jahanje.

Posebnu pozornost na Jarunu ovog ponedjeljka privukao je i naš višestruki olimpijac Valent Sinković, čije se pojavljivanje nije moglo ignorirati. I gdje je snimljen? Pa, naravno - kod veslačkog kluba!