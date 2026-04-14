SJEĆATE LI SE?

Ne, ovo nije AI: Djevojka iz Krapine šokirala Houdeka, posvetila mu ogromnu tetovažu

Ne, ovo nije AI: Djevojka iz Krapine šokirala Houdeka, posvetila mu ogromnu tetovažu
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
1 /14
Tetovaže posvećene slavnim osobama već desetljećima zauzimaju posebno mjesto u kulturi obožavatelja. Ono što je nekada bio tek prolazni trend danas je postalo trajni oblik izražavanja – doslovno urezan u kožu. Od portreta glazbenih legendi do citata i simbola koji podsjećaju na omiljene filmove ili sportske trenutke, fanovi diljem svijeta na taj način iskazuju duboku emocionalnu povezanost s idolima koje često nikada nisu upoznali.

Fenomen je posebno izražen u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje su tetovaže likova poput Elvis Presley ili Michael Jackson odavno dio popularne kulture. No, i Hrvatska ima svoje primjere koji svjedoče koliko daleko može ići odanost obožavatelja.

Jedna od takvih priča dolazi iz Krapine, gdje je Jagoda Haramina postala simbol bezrezervne privrženosti domaćem glazbeniku Jacques Houdeku koji danas slavi 45. rođendan. Tim povodom prisjetili smo se i najveće obožavateljice popularnog pjevača. 

14.4.2026.
6:00
Hot.hr
Jurica Galoic/PIXSELL
Jacques Houdek, Fan, Tetovaža
