Otkriveni šokantni detalji o glumici koju je Tito obožavao: 'Izuzetno je teško živjela'

Prije nekoliko dana preminula je Olivera Katarina, jedna od najvećih glumačkih i glazbenih diva bivše Jugoslavije. Vijest o njezinoj smrti potvrdila je obitelj, otkrivši da je legendarna umjetnica preminula u 87. godini života. Iza sebe je ostavila bogatu karijeru obilježenu brojnim filmskim i glazbenim uspjesima, osvojenim nagradama te statusom ikone koju je obožavala publika diljem regije.

Među njezinim velikim obožavateljima bio je i Josip Broz Tito, a godinama je slovila i za jednu od najljepših žena Jugoslavije. Ipak, unatoč slavi i uspjesima, srpski voditelj Siniša Medić sada je otkrio da je posljednjih dvadesetak godina života provela u teškoj financijskoj situaciji i velikoj neimaštini.

''Poslije toga je gostovala kod mene u emisiji Pres Pretres, gdje mi je ispričala vrlo šokantne detalje o svom životu; kako je stradala zbog ljepote, kako su je otrovali, kako živi kao podstanarka. Potpuno jedna dijametralna slika od one koju su ljudi mogli vidjeti u javnosti. Imala je jednu prekretnicu u životu. Od jedne dive i života iz snova do jedne teške životne priče i siromaštva, do toga da je u to vrijeme bila cenzurirana i zabranjivana u medijima'', rekao je voditelj Siniša Medić za Kurir pa dodao:

''Kao što sam rekao, ispričala mi je mnoge stvari koje nikada neću iznijeti u javnost, ali izuzetno je teško živjela posljednjih dvadesetak godina. Možda i više'', dodao je.

Podsjećamo, tijekom bogate karijere ostvarila je zapažene uloge u ostvarenjima poput "Vojnika", "Partizana" i "Ima ljubavi, nema ljubavi". Ipak, uloga pjevačice Lenče u kultnom filmu "Skupljači perja" iz 1967. godine ostala je njezin najveći glumački pečat, donijevši joj priznanje na prestižnom festivalu u Cannesu. Svoj posljednji filmski nastup upisala je 2008. godine u ostvarenju "Čarlston za Ognjenku".

Osim po filmskim uspjesima, ostala je zapamćena i kao iznimno darovita pjevačica. Njezin glazbeni opus obuhvaća stotine pjesama i desetke albuma, s naglaskom na izvorne narodne i romske skladbe. Publiku je oduševljavala izvedbama bezvremenskih hitova kao što su "Đelem, đelem", "Niška banja", "Verka kaluđerka" i "Alaj mi je večeras po volji".