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NAKON KRATKE BOLESTI /

Otišla jedna od najvećih diva: Preminula je srpska glumica i pjevačica Olivera Katarina

Otišla jedna od najvećih diva: Preminula je srpska glumica i pjevačica Olivera Katarina
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Foto: Screenshot/Youtube

U 87. godini života napustila nas je legendarna umjetnica, ostavivši iza sebe neizbrisiv trag u filmskoj i glazbenoj povijesti ovih prostora

21.7.2026.
20:07
Hot.hr
Screenshot/Youtube
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Glumačka i glazbena scena bivše države ostala je bez jedne od svojih najvećih zvijezda. Nakon kratke bolesti preminula je Olivera Katarina u 87. godini, što je potvrdila njezina obitelj. Detalji o komemoraciji i posljednjem ispraćaju bit će objavljeni naknadno. 

Velika glumačka karijera

Tijekom bogate karijere ostvarila je zapažene uloge u ostvarenjima poput "Vojnika", "Partizana" i "Ima ljubavi, nema ljubavi". Ipak, uloga pjevačice Lenče u kultnom filmu "Skupljači perja" iz 1967. godine ostala je njezin najveći glumački pečat, donijevši joj priznanje na prestižnom festivalu u Cannesu. Svoj posljednji filmski nastup upisala je 2008. godine u ostvarenju "Čarlston za Ognjenku". 

 

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Bogat glazbeni repertoar

Osim po filmskim uspjesima, ostala je zapamćena i kao iznimno darovita pjevačica. Njezin glazbeni opus obuhvaća stotine pjesama i desetke albuma, s naglaskom na izvorne narodne i romske skladbe. Publiku je oduševljavala izvedbama bezvremenskih hitova kao što su "Đelem, đelem", "Niška banja", "Verka kaluđerka" i "Alaj mi je večeras po volji". 

Privatni život poznate umjetnice, koju su zbog ljepote i karizme često uspoređivali s talijanskom divom Annom Magnani, također je privlačio pažnju. Nakon dvogodišnjeg braka s Vukom Vučom, udala se za Miladina Šakića, nekadašnjeg predsjednika Saveza sindikata Srbije, s kojim je dobila sina Maneta

 

Olivera KatarinaSrbijaGlumica I Pjevačica
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