Godinama patila od bolova i slušala uvrede: 'Mislila sam da se nikad neću iskreno nasmijati'

Kada je Amerikanka Becca imala 22 godine, liječnici su joj priopćili vijest koju bi u toj dobi rijetko tko očekivao – svi zubi moraju van. Uzrok nije bila loša higijena, nego ozbiljan nedostatak vitamina i drugih važnih hranjivih tvari u organizmu. Zbog istog su razloga takvi problemi mučili mornare u davnim vremenima. Becca je izložena optužbama da je zloupotrebljavala droge, te izrugivanjima kako zbog proteze izgleda desetljećima starije.

Ova mlada žena iz Indiane godinama je patila od jakih bolova, otečenog lica i pokvarenih zuba. Zbog osjetljivih desni nije mogla jesti mnoga omiljena jela i gotovo se prestala smijati. ''Stalno sam bila u bolovima. Ljudi su me čudno gledali i svi su mislili da uzimam teške droge. Čak su mi i liječnici rekli da sam sigurno uzimala metamfetamin. Ali to nije bila istina i nikada ne bih učinila tako nešto'', prisjeća se.

Kao dijete nije imala pristup stomatološkoj skrbi, ali su joj zubi dugo bili u redu. Sve se počelo pogoršavati oko osamnaeste godine, kada su se zubi počeli brzo kvariti i stanje se stalno pogoršavalo.

Ozbiljan nedostatak vitamina i željeza

Pregledi su na kraju otkrili ozbiljan nedostatak vitamina B12, vitamina D, vitamina C i željeza. Liječnici su joj tijekom devetosatnog zahvata uklonili sve zube. Nakon toga je morala ponovno učiti govoriti i jesti te je nekoliko mjeseci čekala da joj zacijele desni kako bi dobila trajnu protezu.

Počeci nisu bili laki. Prva proteza bila je prevelika. ''Kad su mi je stavili, psihički sam se slomila. Mislila sam da se više nikada neću moći iskreno nasmijati'', priznaje.

Redovito trpi uvrede

Danas kaže da joj je pravilno prilagođena proteza vratila samopouzdanje. Ipak, na društvenim mrežama redovito se susreće s uvredama. ''Neki mi pišu da izgledam kao da imam 75 godina, te da je moje stanje odvratno i da sam premlada za protezu“, kaže.

Neugodnost je doživjela i u privatnom životu, kada se njezin bivši partner sramio njezine proteze. Sadašnji dečko je, prema njezinim riječima, u potpunosti podržava.

Becca je odlučila otvoreno govoriti o svom iskustvu. Želi upozoriti da zubne proteze nisu samo za starije osobe ili ljude ovisne o drogama. ''U Sjedinjenim Američkim Državama protezu nosi više od 40 milijuna ljudi. U većini slučajeva to nema veze s drogama, nego s bolestima, genetikom, zdravstvenim problemima, starenjem ili ozljedama. Želim biti glas ljudi koji se nepotrebno srame svog osmijeha'', zaključuje.

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