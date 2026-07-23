Nakon naporne sezone Dajana Čuljak otkrila planove za ljeto i priznala što joj se dogodilo na moru

Poznata glumica i članica ansambla kazališta Komedija, Dajana Čuljak (35), koju ćemo uskoro gledati i u novoj Voyo Original seriji "IQ 160", nakon završetka naporne sezone spremna je za zasluženi odmor. U opuštenom razgovoru za Net.hr otkrila nam je kako zamišlja svoje idealno ljeto, koje su joj navike i rituali te što joj je najvažnije za potpuno opuštanje. Iako planira putovanja i druženja, spontanost joj je ipak na prvome mjestu.

Foto: RTL

Odmor nakon sezone: od Tomislavca do Dubrovnika

Nakon što je odradila i posljednju obavezu, voditeljsku ulogu na koncertu kazališta Komedija na zagrebačkom Tomislavcu gdje su se pjevali hitovi iz poznatih mjuzikla, Dajana je službeno započela svoj ljetni odmor. Iako se, kako kaže, svi ljeti želimo opustiti, njezini planovi uključuju kombinaciju odmora i laganih aktivnosti. "Ljeto je za odmor od svega, ali podružiti se uz neki tenis ili nešto kad nije prevruće navečer, recimo iz gušta", pojašnjava glumica.

Prva postaja na njezinoj ljetnoj ruti je Dubrovnik, a ostatak planova još je u dogovorima. Dajana nije tip osobe koji voli strogo planiranje i prepušta se trenutku. Ipak, ljeto ne može zamisliti bez mora, druženja s prijateljima u prirodi i kulturnog uzdizanja. Planira iskoristiti slobodno vrijeme kako bi pogledala pokoju predstavu i tako se, kako kaže, "nahranila kazalištem", ali i uživala u dobrim filmovima i serijama.

Foto: Maja Bota Strbe za RTL

Smijeh, obitelj i sport kao recept za sreću

Za Dajanu je ljeto nezamislivo bez dragih ljudi. Najviše voli provoditi vrijeme s uskim krugom prijatelja koji, kako kroz smijeh kaže, "trpe njezine mušice i sarkazam". Smatra ih obitelji koju je sama izabrala, gdje se sve podrazumijeva i nema teških zamjeranja. Upravo su smijeh, večernja druženja i prepričavanje starih priča ono što je istinski ispunjava. "Uvjerena sam da fizički drukčije izgledaš kad se više družiš i više se smiješ. Vratiš se nekako u vrijeme kad si bio dijete i to ti se vidi na licu", ističe glumica.

Osim prijatelja, veliku radost u njezin život unijela je i nova obiteljska uloga. Nedavno je postala teta malenog Benedikta, sina svoga mlađeg brata s kojim je iznimno povezana, te nastoji što više vremena provesti s njim. Ta nova uloga donijela joj je, kaže, nešto posebno i prelijepo. Uz obitelj i prijatelje, važan dio njezina života je i sport, koji joj služi kao ispušni ventil. Iako voli čitati, shvatila je da joj je fizička aktivnost neophodna kako bi odmorila mozak i umorila tijelo na pravi način. Trenutno joj je omiljeni sport tenis, a nedavno je s kolegicama glumicama zaigrala i nogomet, što opisuje kao iznimno zabavno iskustvo.

Foto: Maja Bota Strbe za RTL

Ljetni minimalizam: manje šminke, manje torbi

Kad je riječ o ljetnim ritualima, Dajana preferira jednostavnost. Ljeto je za nju vrijeme odmora od teške šminke pa lice nastoji što više odmarati, koristeći tek korektor za prekrivanje sitnih nepravilnosti i podočnjaka. Ključ dobrog izgleda za nju su san i smijeh. "Čovjek odmah izgleda bolje, ni ne treba ti toliko šminke kad se dobro naspavaš", smatra.

Njezina opuštenost vidljiva je i kod pakiranja za put. Toliko je neopterećena da joj se dogodilo da na more ode bez najvažnije stvari - kupaćeg kostima. "Zaboravim kupaći pa kupujem tamo. Sve sam spakirala i onda shvatim da nemam kupaći. A dobro, kupit ćemo neki", priča kroz smijeh. Ta anegdota najbolje opisuje njezin duh. Ljeti se želi osloboditi svega nepotrebnog, pa tako i teških torbi. U posljednje vrijeme, kaže, počela je funkcionirati "kao dečki" - sve što joj treba stane u džepove, što joj znatno olakšava kretanje.

Za kraj, Dajana poručuje da je ljeto idealno vrijeme za čišćenje od svega suvišnog, bilo da je riječ o šminki, nepotrebnim stvarima u torbi ili prekomjernom korištenju mobitela. Vrijeme provedeno u dobrom društvu, ispunjeno smijehom i pozitivnom energijom, za nju je najbolji recept za odmor i punjenje baterija za nove poslovne i životne izazove.

Prvi hrvatski Voyo original - serija 'IQ 160', u kojoj igra i Dajana Čuljak, stiže na platformu u petak.