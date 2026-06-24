Zdravlje usta izravno utječe na nešto drugo: 'Tijelo se ne dijeli na uredne male odjeljke'

Depresiju smo navikli doživljavati kao stanje koje postoji isključivo u umu, no stvarnost je da ona utječe na cijelo tijelo. Jednako tako, cijelo tijelo može utjecati na depresiju, uključujući i jedan dio koji često zanemarujemo u tom kontekstu - naša usta, zube i desni.

Skloni smo razdvajati fizičko i mentalno zdravlje, no oni su neraskidivo isprepleteni. Veza između onoga što se događa u našim ustima i kako se osjećamo u glavi mnogo je snažnija i složenija nego što se na prvi pogled čini, a zanemarivanje oralne higijene može pokrenuti spiralu koja pogoršava mentalno stanje.

Usta kao prozor u tijelo i um

Stručnjaci često govore o ustima kao o "vratima tijela". Kroz njih unosimo gorivo koje nas pokreće, ali ona mogu biti i ulazna točka za neželjene goste, poput opasnih bakterija. Neliječene infekcije u ustima otvaraju put tim bakterijama da uđu izravno u krvotok, što može dovesti do kronične upale u cijelom organizmu.

"Loša oralna higijena može dovesti do bolesti desni. Bolest desni stvara kroničnu upalu", objasnio je dr. Jason Auerbach, oralni i maksilofacijalni kirurg. "Kronična upala povezana je s nizom zdravstvenih stanja, uključujući depresiju."

Novija istraživanja potvrđuju da je kronična upala niskog stupnja jedan od važnih bioloških čimbenika u razvoju depresije. Upalni procesi koji započnu u usnoj šupljini mogu tako posljedično utjecati na funkciju mozga i pridonijeti pojavi ili pogoršanju simptoma depresije.

No, veza nije samo biološka. Pacijenti koji se bore s problemima oralnog zdravlja često mijenjaju način na koji razmišljaju i djeluju. Dr. Auerbach kaže da takvi pacijenti prestaju se smiješiti na fotografijama, počinju prekrivati usta rukom dok govore i izbjegavaju javne nastupe jer se srame svojih zubi.

"Povezanost je definitivno jača nego što većina ljudi misli", naglasio je Auerbach. "Stvarnost je da se tijelo ne dijeli na uredne male odjeljke kao što ljudi misle."

Začarani krug koji je teško prekinuti

Depresiju karakteriziraju nedostatak motivacije, umor i osjećaj bezvrijednosti, što ljudima otežava održavanje dobrih navika. Higijenske rutine, od tuširanja i presvlačenja do pranja zubi, među prvim su stvarima koje počinju trpjeti.

Nažalost, preskakanje četkanja i čišćenja zubnim koncem dovodi do sekundarnih posljedica poput boli, lošeg zadaha, srama i socijalne izolacije, što samo pogoršava situaciju. Istraživanja pokazuju da osobe s uobičajenim mentalnim poremećajima poput depresije i anksioznosti imaju više stope karijesa i gubitka zubi od opće populacije. Jedna je studija pokazala da više od 65 posto ljudi s lošim mentalnim zdravljem nije potražilo stomatološku skrb.

"Vidio sam to bezbroj puta. Netko postane depresivan. Briga o sebi počinje slabjeti. Možda razviju loš zadah ili postanu samosvjesni zbog svog osmijeha. Sada se ne bore samo emocionalno, već i fizički i socijalno", objašnjava Auerbach.

Time se stvara začarani krug u kojem propadanje zubi smanjuje kvalitetu života, dodatno narušava mentalno zdravlje i otežava traženje pomoći. Dodatni problem je što neki lijekovi koji se koriste u liječenju, poput antidepresiva, mogu uzrokovati suhoću usta (kserostomiju), stanje koje značajno povećava rizik od karijesa i oralnih infekcija.

Male pobjede su ključne

Iako neredovito pranje zubi neće izravno uzrokovati depresiju, zasigurno ne pomaže. Briga o oralnoj higijeni samo je jedan dio slagalice cjelokupnog zdravlja.

"Bolji način razmišljanja je ovaj: isti ljudi koji dosljedno daju prioritet snu, vježbanju, prehrani, medicinskoj skrbi i oralnom zdravlju obično podržavaju i svoje fizičko i mentalno blagostanje", kaže Auerbach.

Za osobe s depresijom koje se bore s održavanjem higijene, ključno je ne dopustiti da savršenstvo postane neprijatelj dobrog. Važni su mali, ostvarivi koraci.

"Ako vam se pranje zubi dvije minute čini nemogućim, perite ih trideset sekundi. Ako vam se čišćenje cijelih usta koncem čini prezahtjevnim, očistite nekoliko zubi. Ako propustite dan, nemojte dopustiti da se to pretvori u tjedan", savjetuje Auerbach.

Te male pobjede imaju ogroman psihološki značaj. One su dokaz samome sebi da se još uvijek možete brinuti o sebi, čak i kada je najteže.

"Mislim da ljudi podcjenjuju koliko su male pobjede važne kada se bore. Nekim danima pranje zubi služi samo da si dokažete da se još uvijek možete brinuti o sebi. To je značajna pobjeda."

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