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JEDAN ŽIVOT, DVA SNA /

Radnim danima liječi pacijente na onkologiji, a vikendom pilotira: 'Ovo je ključ uspjeha'

Radnim danima liječi pacijente na onkologiji, a vikendom pilotira: 'Ovo je ključ uspjeha'
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Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

Kristina radi u dvije bolnice u Kaliforniji, gdje brine o pacijentima s rakom, što je iznimno zahtjevno. Nakon smjene, međutim, umjesto na odmor često odlazi na aerodrom

16.7.2026.
21:49
Magazin.hr
Jam Press/Jam Press/Profimedia
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Kristina Henderson tijekom tjedna pacijentima daje kemoterapiju i infuzije, vikendom sjeda u pilotsku kabinu aviona. Ova 27-godišnja žena ostvarila je dva dječja sna odjednom, radi kao onkološka medicinska sestra i istovremeno se priprema za karijeru profesionalne pilotkinje.

Kristina radi u dvije bolnice u Kaliforniji, gdje brine o pacijentima s rakom, što je iznimno zahtjevno. Nakon smjene, međutim, umjesto na odmor često odlazi na aerodrom. Navečer ili vikendom oblači pilotsku uniformu i polijeće iznad kalifornijske obale.

Radnim danima liječi pacijente na onkologiji, a vikendom pilotira: 'Ovo je ključ uspjeha'
Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

Uskladiti dvije profesije nije lako

''Više volim biti stalno zauzeta. Pogotovo kada moj raspored čine dvije stvari koje volim'', kaže ova mlada žena. ''Radnim danima uglavnom radim u bolnici, a navečer ili vikendom letim. Oduvijek sam bila ambiciozna'', dodaje. Letenje je započelo kao običan hobi nakon preseljenja u Kaliforniju, ali ubrzo ju je osjećaj slobode iznad oblaka toliko osvojio da danas sanja o tome da jednog dana postane pilotkinja komercijalnih letova. To nije nemoguće, već ima više od 1000 sati leta i nastavlja se usavršavati.

Uskladiti dvije zahtjevne profesije nije lako. Kristina u bolnici radi i do 60 sati tjedno i priznaje da joj za društveni život gotovo ne ostaje vremena. ''Mnogi su ljudi u šoku što uspijevam oboje. Ponekad je to stvarno iscrpljujuće i stresno, ali kad radite ono što volite, isplati se. Naučite dobro upravljati vremenom i energijom'', objašnjava. U tome joj pomaže i činjenica da je slobodna i nema partnera ni djece.

Radnim danima liječi pacijente na onkologiji, a vikendom pilotira: 'Ovo je ključ uspjeha'
Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

Prema njezinim riječima, ključ uspjeha je disciplina. Strogo se drži redovitog sna kako bi bila odmorna i na poslu i u pilotskoj kabini. Trenutno provodi u zraku oko tri dana tjedno, a najviše voli letjeti uz kalifornijsku obalu ili iznad otoka Catalina.

''Nadam se da ću u narednim godinama osnovati obitelj. Za sada, međutim, uživam u neovisnosti i mogućnosti da se posvetim dvjema stvarima koje najviše volim'', zaključuje Kristina.

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Medicinska SestraPilotkinjaAvionOnkologinjaPosao
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