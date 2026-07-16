Radnim danima liječi pacijente na onkologiji, a vikendom pilotira: 'Ovo je ključ uspjeha'
Kristina radi u dvije bolnice u Kaliforniji, gdje brine o pacijentima s rakom, što je iznimno zahtjevno. Nakon smjene, međutim, umjesto na odmor često odlazi na aerodrom
Kristina Henderson tijekom tjedna pacijentima daje kemoterapiju i infuzije, vikendom sjeda u pilotsku kabinu aviona. Ova 27-godišnja žena ostvarila je dva dječja sna odjednom, radi kao onkološka medicinska sestra i istovremeno se priprema za karijeru profesionalne pilotkinje.
Kristina radi u dvije bolnice u Kaliforniji, gdje brine o pacijentima s rakom, što je iznimno zahtjevno. Nakon smjene, međutim, umjesto na odmor često odlazi na aerodrom. Navečer ili vikendom oblači pilotsku uniformu i polijeće iznad kalifornijske obale.
Uskladiti dvije profesije nije lako
''Više volim biti stalno zauzeta. Pogotovo kada moj raspored čine dvije stvari koje volim'', kaže ova mlada žena. ''Radnim danima uglavnom radim u bolnici, a navečer ili vikendom letim. Oduvijek sam bila ambiciozna'', dodaje. Letenje je započelo kao običan hobi nakon preseljenja u Kaliforniju, ali ubrzo ju je osjećaj slobode iznad oblaka toliko osvojio da danas sanja o tome da jednog dana postane pilotkinja komercijalnih letova. To nije nemoguće, već ima više od 1000 sati leta i nastavlja se usavršavati.
Uskladiti dvije zahtjevne profesije nije lako. Kristina u bolnici radi i do 60 sati tjedno i priznaje da joj za društveni život gotovo ne ostaje vremena. ''Mnogi su ljudi u šoku što uspijevam oboje. Ponekad je to stvarno iscrpljujuće i stresno, ali kad radite ono što volite, isplati se. Naučite dobro upravljati vremenom i energijom'', objašnjava. U tome joj pomaže i činjenica da je slobodna i nema partnera ni djece.
Prema njezinim riječima, ključ uspjeha je disciplina. Strogo se drži redovitog sna kako bi bila odmorna i na poslu i u pilotskoj kabini. Trenutno provodi u zraku oko tri dana tjedno, a najviše voli letjeti uz kalifornijsku obalu ili iznad otoka Catalina.
''Nadam se da ću u narednim godinama osnovati obitelj. Za sada, međutim, uživam u neovisnosti i mogućnosti da se posvetim dvjema stvarima koje najviše volim'', zaključuje Kristina.
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