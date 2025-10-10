Medicinska sestra mislila da je ozlijedila mišić, kad ono - teška bolest: 'Ogroman šok'

Medicinskoj sestri britanskog NHS-a amputirana je noga nakon što joj je dijagnosticiran iznimno rijedak kancerogeni tumor na listu. U emotivnoj ispovijesti progovorila je o suočavanju s dijagnozom i psihičkoj snazi koju je morala pronaći kako bi se nosila s traumatičnim iskustvom.

Sophie Fay (26), koja već četiri godine radi na odjelu intenzivne njege, živi u Engleskoj s ocem Paulom i kaže da je, suočena s dijagnozom, pokušala ostati pribrana i emocionalno se distancirati kako bi lakše prihvatila situaciju i zadržala pozitivan stav.

“If sharing my story means bone cancer is spoken about more in healthcare, that’s the main thing.”



In #BoneCancerAwarenessWeek, Sophie’s voice is driving real change 🧡



Read her story in the @Independent: https://t.co/h0d92ZwiPO#CouldItBeBoneCancer #UntilTheresACure — Bone Cancer Research Trust (@BCRT) October 7, 2025

Prvi simptomi zanemareni kao sportska ozljeda

Sve je počelo u ožujku 2023. godine kada je Sophie prvi put primijetila tupu bol iza desnog koljena. Budući da je nedavno počela vježbati s osobnim trenerom, bol je u početku pripisala običnoj ozljedi mišića.

Međutim, kada joj je list postao natečen i vruć na dodir, a kolege s posla primijetili vidljivu razliku, odlučila je potražiti liječničku pomoć. Liječnici su isprva sumnjali na krvni ugrušak ili mišićni problem, no kako su se bolovi pogoršavali, Sophie je inzistirala na daljnjim pretragama, pogotovo nakon što je izmjerila da joj je desni list šest centimetara veći od lijevog, piše Yahoo.

U studenom 2023. godine, magnetska rezonancija otkrila je zastrašujuću istinu: veliki tumor koji je obuhvaćao cijeli njezin list. Dijagnosticiran joj je vretenasto stanični sarkom kosti, iznimno rijedak tumor mekog tkiva.

Zbog toga što je tumor zahvatio ključne neurovaskularne strukture potkoljenice, Sophie su rekli da je jedina opcija amputacija iznad koljena. Operacija je izvedena u prosincu 2023., a Fay se sada prilagođava životu s protezom.

"Bio je to ogroman šok, ali znala sam da je to najbolja šansa za povratak u koliko-toliko normalan život. Ovaj način preživljavanja pomogao mi je da procesuiram dijagnozu i ostanem pozitivna tijekom oporavka. Jedino što sam željela bilo je da više nemam rak, a mislila sam, jednom kada nestane, sa svime ostalim ću se moći nositi", ispričala je.

Sophie, an intensive care nurse @NHSEngland, was 25 years old when her bone cancer symptoms were dismissed.



Seven months later, she lost her leg.



Learn more this #BoneCancerAwarenessWeek: https://t.co/AQHmAvqsMt #CouldItBeBoneCancer #Awareness #UntilTheresACure pic.twitter.com/1GuRKRHsjI — Bone Cancer Research Trust (@BCRT) October 6, 2025

Život nakon operacije

Prilagodba na korištenje proteze bila je izrazito teška i u početku je hodanje i na kratke udaljenosti bilo iscrpljujuće. Ipak, ostaje optimistična.

"Tješi me spoznaja da je ovo najteže što će ikada biti. S vremenom ću dobiti bolje dijelove proteze, bolje ležište i zglob koljena, stvari koje će mi olakšati život. Ako dijeljenje moje priče znači da će se o raku kostiju više govoriti unutar zdravstvenog sustava, to je najvažnije. Shvatite da su nam dani odbrojani i da nismo svi nepobjedivi", naglasila je.

