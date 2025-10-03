Prebolio je rak dojke: 'Pogodio me komentar liječnika, to je bolest s rodnom predrasudom'

Jamesu Richardsu je 2023. godine, u dobi od 36 godina, dijagnosticiran rak dojke. Nakon što je shvatio da je gotovo sva podrška usmjerena isključivo na žene, pokrenuo je "Moobs", prvu britansku organizaciju posvećenu muškarcima oboljelim od raka dojke, s ciljem podizanja svijesti i pružanja pomoći oboljelima.

Sve je počelo na poslovnom sastanku. Dok je sjedio prekriženih ruku, primijetio je kvržicu veličine graška odmah iznad desne bradavice i u panici napustio prostoriju. Kada ga je kolega upitao što nije u redu, odgovorio je: "Upravo sam napipao čudnu kvržicu."

Rak dojke bio mu je zadnje što mu je palo na pamet. "Nikada nisam čuo da muškarac može oboljeti od toga", priča James. Mislio je da je istegnuo mišić ili nešto slično. "Kada muškarci vide ružičastu vrpcu, simbol borbe protiv raka dojke, lako je isključiti se. To je bolest s rodnom predrasudom. Poruka s kojom sam odrastao bila je da žene trebaju redovito pregledavati grudi, a ne muškarci", objašnjava.

Od ignoriranja do liječničke ordinacije

Ipak, nije odmah otišao liječniku, već je jednostavno nastavio sa životom. Dva i pol mjeseca kasnije, dok se vozio kući, sigurnosni pojas ga je bolno pritiskao točno na kvržicu. Spomenuo je to majci, koja ga je natjerala da ode na pregled. "Gledajući unatrag, imao sam nevjerojatnu sreću što sam je poslušao, jer me ta odluka mogla koštati života", priznaje danas.

Liječnik je posumnjao na ginekomastiju – nekancerogeno povećanje tkiva dojke – no zbog obiteljske povijesti raka dojke (baka i teta), uputio ga je na odjel za bolesti dojke. Termin je dobio u roku od tjedan dana. "Bilo mi je pomalo neobično biti okružen ženama u čekaonici; bio sam jedini muškarac", prisjeća se. Onda su se stvari počele odvijati vrlo brzo.

Trenutak kada je smijeh utihnuo

Iako je specijalistica također bila uvjerena da se radi o ginekomastiji, za svaki slučaj poslala ga je na biopsiju. Dok je ležao na ultrazvuku, zbijao je šale, a onda je odjednom nastala tišina. "Kao da je netko isisao sav zrak iz prostorije", opisuje trenutak.

Atmosfera se potpuno promijenila. Liječnica je rekla "Samo trenutak" i napustila sobu. Osjećao je mučninu od nervoze. Sve je postalo maglovito kad se vratila i rekla da mora uzeti i uzorak limfnih čvorova ispod pazuha, piše The Independent.

Vratio se kod prve liječnice, čiji se ton potpuno promijenio. Rekla mu je: "Vidjeli smo zadebljanje na limfnom čvoru ispod pazuha i nisam zadovoljna kvržicom na prsima." "U redu, što to znači?" upitao je.

Čak ni tada, priča, nije mu sinulo da bi mogao imati rak. Rečeno mu je da mora na mamografiju i da će ga pozvati po rezultate. "Možda bi bilo dobro da povedete nekoga sa sobom", dodala je. Ta rečenica ga je presjekla. "O moj Bože, ovo bi moglo biti loše", pomislio je dok je sjedio na željezničkoj stanici, osjećajući se potpuno izgubljeno.

"Žao mi je, imate rak dojke trećeg stadija"

Poziv iz bolnice stigao je za manje od 24 sata. Morao je doći po nalaze već sljedeći dan. Otišao je s roditeljima i partnerom. "Čim su se vrata otvorila, po izrazu lica liječnice znao sam da su vijesti loše. Skoro sam se okrenuo i otišao", priča on.

"Stigli su rezultati i žao mi je što vam moram reći da imate rak dojke trećeg stadija", rekla mu je. Bio je zatečen, ali je odmah upitao: "Ali izlječivo je, zar ne?" "Da", odgovorila je. "Ali bit će teško." Nakon toga, sakrio se u toalet dok je njegova majka priopćila vijest partneru. "Nisam se mogao suočiti s tim. Čuo sam vrisak i plač."

U informativnoj brošuri koju je dobio, prvi savjet bio je da nosi komotan grudnjak. "U autu na putu kući pokušao sam se našaliti: 'Idemo u M&S po jedan.' Ali nitko se nije nasmijao", kaže James. Čekala ga je kemoterapija, zračenje i operacija.

Borba sa sustavom i predrasudama

Uslijedio je, kako kaže, najmračniji period njegova života. Nakon dodatnih pretraga, postojala je sumnja da je rak u 4. stadiju, što bi značilo da liječenje više nije usmjereno na izlječenje. "Osjećao sam se kao da mi je život gotov", kaže.

Tjedan dana čekanja na konačne rezultate bio je pakao. Srećom, ispostavilo se da su natečeni čvorovi na vratu posljedica infekcije zuba, a ne širenja raka. Potvrđen je 3. stadij. Tijekom liječenja suočio se s činjenicom da je cijeli sustav prilagođen ženama. "Sve – od lijekova, literature do plana liječenja – prilagođeno je ženama, zbog nedostatka podataka o muškarcima s rakom dojke", objašnjava.

Posebno ga je pogodio komentar plastičnog kirurga koji ga je omalovažavao riječima: "Pa, to baš i nije isto kao kod žena, zar ne?" "Muškarce je ionako sram pričati o ovim stvarima, a sustav to samo pogoršava", ističe James.

Novi početak i veća svrha

Povratak u normalan život nakon liječenja bio mu je, kaže, teži od same borbe s bolešću. Osjećao se izgubljeno, dao je otkaz, prekinuo vezu i proveo neko vrijeme u samostanu kako bi ponovno pronašao sebe.

Sada, kada je sve iza njega, bolest ga više ne definira. "Ne razmišljam o raku svaki dan, ali istovremeno osjećam dužnost podizati svijest među muškarcima i promijeniti narativ", kaže. "To je velik zadatak, ali dao mi je višu svrhu u životu, na čemu sam neizmjerno zahvalan."

