Novo istraživanje otkriva: Popularan dodatak prehrani može naštetiti vašem zdravlju
Nova saznanja iz područja nutricionizma izazvala su iznenađenje među znanstvenicima. Neobičan učinak jednog vitamina mogao bi imati značajne posljedice za zdravlje
Naizgled bezopasna navika koju mnogi smatraju korisnom mogla bi imati suprotan učinak. Novo istraživanje baca novo svjetlo na popularan dodatak prehrani koji možda i nije tako koristan kako se dosad mislilo.
Znanstvenici su otkrili da je vitamin D3 - koji tijelo proizvodi izlaganjem suncu i koji se nalazi u namirnicama životinjskog podrijetla poput masne ribe, žumanjaka i jetre - najučinkovitiji oblik za povećanje ukupne razine vitamina D.
Međutim, milijuni ljudi uzimaju vitamin D2 biljnog podrijetla - najčešći oblik koji se dodaje obogaćenim namirnicama jer je jeftiniji za proizvodnju - za koji su istraživači sada otkrili da zapravo smanjuje razinu vitamina D3 u tijelu.
'Važno je da vitamin D3 bude dostupan'
Niska razina vitamina D3 povećava rizik od bolesti kostiju poput osteoporoze, jer je ključan za apsorpciju kalcija u tijelu.
"Otkrili smo da dodaci vitamina D2 zapravo mogu smanjiti razinu vitamina D3 u tijelu, što je prethodno bilo nepoznato", izjavila je dr. Emily Brown, stručnjakinja za prehranu sa Sveučilišta u Surreyju i glavna autorica studije. "Ova studija sugerira da bi, uzimajući u obzir osobne okolnosti, vitamin D3 mogao biti korisniji za većinu ljudi u odnosu na vitamin D2."
U studiji objavljenoj u časopisu Nutrition Reviews, znanstvenici su analizirali podatke iz ispitivanja i otkrili da uzimanje vitamina D2 dovodi do smanjenja razine vitamina D3.
U mnogim ispitivanjima zabilježeno je da je razina D3 bila niža kod osoba koje su uzimale D2, u usporedbi s onima iz kontrolne skupine koje nisu uzimale nikakav dodatak vitamina D, piše Daily Mail.
"Ova meta-analiza naglašava važnost dostupnosti biljnih oblika vitamina D3", rekla je profesorica Cathie Martin, voditeljica istraživačke skupine u John Innes Centru i jedna od autorica studije.
Poznat i kao "vitamin sunca", vitamin D može se dobiti izlaganjem sunčevoj svjetlosti, kao i iz hrane poput masne ribe, crvenog mesa i žumanjaka.
Također je moguće povećati razinu vitamina putem dodataka prehrani, koji se u ljekarnama mogu kupiti već za nekoliko centi po tableti.
Zaštita od raka debelog crijeva
Iako znanost već dugo ističe da je vitamin D ključan za zdravlje kostiju, zubi, živaca, mišića i imunološkog sustava, stručnjaci upozoravaju da nisu svi oblici vitamina D jednako učinkoviti—s posebnim naglaskom na važnu ulogu vitamina D3 u borbi protiv upala u tijelu.
Trenutna studija podržava prethodna istraživanja koja je vodio profesor Colin Smith sa Sveučilišta u Surreyju, a koja su pokazala da vitamini D2 i D3 djeluju različito na organizam. Studija je otkrila da vitamin D3 ima modulirajući učinak na imunološki sustav što bi moglo pomoći u zaštiti tijela od bolesti i infekcija.
"Zdrava razina vitamina D3 može pomoći u sprječavanju ulaska virusa i bakterija u tijelo", kaže profesor Smith.
Svjetski poznati onkolog dr. Justin Stebbing sugerira da bi vitamin D mogao pomoći u zaštiti od raka debelog crijeva - bolesti koja iz još uvijek neutvrđenih razloga sve češće pogađa mlađe osobe. Dr. Stebbing je rekao kako, iako točna uloga vitamina D u prevenciji raka još nije potpuno jasna, testiranja pokazuju da ovaj nutrijent ima ključnu ulogu u podršci imunološkom sustavu i regulaciji rasta stanica, uključujući i stanice crijeva.
Svi ovi nalazi podržavaju ideju da visoka razina vitamina D u tijelu, posebice uz pomoć dodataka vitamina D3, može pomoći u smanjenju rizika od raka.
Nedostatak vitamina D javnozdravstveni problem
Podaci to i potvrđuju - neke studije sugeriraju da su osobe s preporučenim razinama vitamina D (oko 10 mikrograma dnevno) znatno manje sklone razvoju raka debelog crijeva.
"Manjak vitamina D predstavlja ozbiljan javnozdravstveni problem, osobito tijekom zimskih mjeseci. Ovo zajedničko istraživanje u skladu je s našom misijom da putem inovacija u prehrani doprinesemo zdravijem životu", izjavio je profesor Martin Warren, glavni znanstvenik savjetnik u Quadram Institutu, također uključen u studiju.
Najnoviji podaci pokazuju da čak dvoje od pet odraslih osoba može imati manjak vitamina D tijekom zime, kada ima manje dnevnog svjetla.
Nedostatak vitamina D može uzrokovati probleme s kostima, uključujući rahitis - stanje koje izaziva bolove u kostima, slabost i deformacije kostiju. No, stručnjaci također upozoravaju da se ne smije pretjerivati s unosom ovog vitamina.
Budući da vitamin D potiče apsorpciju kalcija, prevelik unos može uzrokovati hiperkalcemiju, stanje koje može dovesti do oštećenja bubrega i srca.
Zbog toga NHS preporučuje da se ne uzima više od 100 mikrograma vitamina D dnevno, osim ako to izričito ne preporuči liječnik.
