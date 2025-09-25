Novo istraživanje otkriva: Popularan dodatak prehrani može naštetiti vašem zdravlju

Naizgled bezopasna navika koju mnogi smatraju korisnom mogla bi imati suprotan učinak. Novo istraživanje baca novo svjetlo na popularan dodatak prehrani koji možda i nije tako koristan kako se dosad mislilo.

Znanstvenici su otkrili da je vitamin D3 - koji tijelo proizvodi izlaganjem suncu i koji se nalazi u namirnicama životinjskog podrijetla poput masne ribe, žumanjaka i jetre - najučinkovitiji oblik za povećanje ukupne razine vitamina D.

Međutim, milijuni ljudi uzimaju vitamin D2 biljnog podrijetla - najčešći oblik koji se dodaje obogaćenim namirnicama jer je jeftiniji za proizvodnju - za koji su istraživači sada otkrili da zapravo smanjuje razinu vitamina D3 u tijelu.

'Važno je da vitamin D3 bude dostupan'

Niska razina vitamina D3 povećava rizik od bolesti kostiju poput osteoporoze, jer je ključan za apsorpciju kalcija u tijelu.

"Otkrili smo da dodaci vitamina D2 zapravo mogu smanjiti razinu vitamina D3 u tijelu, što je prethodno bilo nepoznato", izjavila je dr. Emily Brown, stručnjakinja za prehranu sa Sveučilišta u Surreyju i glavna autorica studije. "Ova studija sugerira da bi, uzimajući u obzir osobne okolnosti, vitamin D3 mogao biti korisniji za većinu ljudi u odnosu na vitamin D2."

U studiji objavljenoj u časopisu Nutrition Reviews, znanstvenici su analizirali podatke iz ispitivanja i otkrili da uzimanje vitamina D2 dovodi do smanjenja razine vitamina D3.

U mnogim ispitivanjima zabilježeno je da je razina D3 bila niža kod osoba koje su uzimale D2, u usporedbi s onima iz kontrolne skupine koje nisu uzimale nikakav dodatak vitamina D, piše Daily Mail.

"Ova meta-analiza naglašava važnost dostupnosti biljnih oblika vitamina D3", rekla je profesorica Cathie Martin, voditeljica istraživačke skupine u John Innes Centru i jedna od autorica studije.

Poznat i kao "vitamin sunca", vitamin D može se dobiti izlaganjem sunčevoj svjetlosti, kao i iz hrane poput masne ribe, crvenog mesa i žumanjaka.

Također je moguće povećati razinu vitamina putem dodataka prehrani, koji se u ljekarnama mogu kupiti već za nekoliko centi po tableti.

Zaštita od raka debelog crijeva

Iako znanost već dugo ističe da je vitamin D ključan za zdravlje kostiju, zubi, živaca, mišića i imunološkog sustava, stručnjaci upozoravaju da nisu svi oblici vitamina D jednako učinkoviti—s posebnim naglaskom na važnu ulogu vitamina D3 u borbi protiv upala u tijelu.

Trenutna studija podržava prethodna istraživanja koja je vodio profesor Colin Smith sa Sveučilišta u Surreyju, a koja su pokazala da vitamini D2 i D3 djeluju različito na organizam. Studija je otkrila da vitamin D3 ima modulirajući učinak na imunološki sustav što bi moglo pomoći u zaštiti tijela od bolesti i infekcija.

"Zdrava razina vitamina D3 može pomoći u sprječavanju ulaska virusa i bakterija u tijelo", kaže profesor Smith.

Svjetski poznati onkolog dr. Justin Stebbing sugerira da bi vitamin D mogao pomoći u zaštiti od raka debelog crijeva - bolesti koja iz još uvijek neutvrđenih razloga sve češće pogađa mlađe osobe. Dr. Stebbing je rekao kako, iako točna uloga vitamina D u prevenciji raka još nije potpuno jasna, testiranja pokazuju da ovaj nutrijent ima ključnu ulogu u podršci imunološkom sustavu i regulaciji rasta stanica, uključujući i stanice crijeva.

Svi ovi nalazi podržavaju ideju da visoka razina vitamina D u tijelu, posebice uz pomoć dodataka vitamina D3, može pomoći u smanjenju rizika od raka.

Nedostatak vitamina D javnozdravstveni problem

Podaci to i potvrđuju - neke studije sugeriraju da su osobe s preporučenim razinama vitamina D (oko 10 mikrograma dnevno) znatno manje sklone razvoju raka debelog crijeva.

"Manjak vitamina D predstavlja ozbiljan javnozdravstveni problem, osobito tijekom zimskih mjeseci. Ovo zajedničko istraživanje u skladu je s našom misijom da putem inovacija u prehrani doprinesemo zdravijem životu", izjavio je profesor Martin Warren, glavni znanstvenik savjetnik u Quadram Institutu, također uključen u studiju.

Najnoviji podaci pokazuju da čak dvoje od pet odraslih osoba može imati manjak vitamina D tijekom zime, kada ima manje dnevnog svjetla.

Nedostatak vitamina D može uzrokovati probleme s kostima, uključujući rahitis - stanje koje izaziva bolove u kostima, slabost i deformacije kostiju. No, stručnjaci također upozoravaju da se ne smije pretjerivati s unosom ovog vitamina.

Budući da vitamin D potiče apsorpciju kalcija, prevelik unos može uzrokovati hiperkalcemiju, stanje koje može dovesti do oštećenja bubrega i srca.

Zbog toga NHS preporučuje da se ne uzima više od 100 mikrograma vitamina D dnevno, osim ako to izričito ne preporuči liječnik.

