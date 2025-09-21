Znate li koliko puta je uobičajeno ići na WC tijekom dana? Može ukazivati na problem sa zdravljem

Mokrenje je osnovna fiziološka funkcija koja je sastavni dio svakodnevnog života čovjeka, no učestalost tog procesa može se značajno razlikovati među pojedincima. Dok neki ljudi tijekom noći moraju nekoliko puta ustajati kako bi obavili nuždu, drugi to obavljaju samo nekoliko puta dnevno.

Učestalost mokrenja često može biti ključni indikator općeg zdravstvenog stanja, a promjene mogu ukazivati na potencijalne poremećaje u funkciji mokraćnog sustava, kao i na druge fiziološke ili patološke promjene u organizmu.

Hamid Abboudi, specijalist urologije u New Victoria Hospital, objašnjava da čaj, kava, alkohol i gazirani napici mogu povećati učestalost mokrenja jer stimuliraju mokraćni mjehur, što dovodi do njegove prekomjerne aktivnosti. Također, medicinska stanja – poput infekcija mokraćnog sustava (UTI), raka prostate ili mjehura, multiple skleroze i moždanih udara – također mogu utjecati na učestalost mokrenja, kao i vaš spol ili trudnoća. Međutim, glavni faktor koji utječe na učestalost mokrenja je vaša dob.

Normalna učestalost mokrenja po godinama

"Promjene u navikama mokrenja obično prate različite faze života, a njihova učestalost i intenzitet mogu se mijenjati s godinama", ističe Hamid.

Djeca mokre šest do četrnaest puta dnevno

Kod djece je učestalost mokrenja obično veća nego kod odraslih. Mala djeca mogu mokriti osam do četrnaest puta dnevno, dok se u starijoj dobi ta brojka smanjuje na šest do dvanaest puta dnevno. Ako dijete mokri češće od toga, mogući uzroci uključuju:

Anksioznost: Stres ili emocionalni problemi mogu povećati potrebu za mokrenjem.

Stres ili emocionalni problemi mogu povećati potrebu za mokrenjem. Konzumacija kofeina: Ovaj stimulans povećava izlučivanje urina.

Ovaj stimulans povećava izlučivanje urina. Zatvor: Problemi s probavom mogu izazvati iritaciju mokraćnog mjehura.

Problemi s probavom mogu izazvati iritaciju mokraćnog mjehura. Alergije na hranu: Određeni alergeni mogu uzrokovati povećano mokrenje.

Određeni alergeni mogu uzrokovati povećano mokrenje. Kongenitalne nepravilnosti: Strukturne nepravilnosti mokraćnog sustava mogu smanjiti kapacitet mokraćnog mjehura.

Tinejdžeri mokre četiri do šest puta dnevno

Tinejdžeri obično mokre četiri do šest puta dnevno. Tijekom puberteta, hormonalne promjene mogu uzrokovati privremene fluktuacije u učestalosti mokrenja. Međutim, ako učestalost mokrenja postane prekomjerna ili uznemirujuća, mogući uzroci uključuju:

Infekcije mokraćnog sustava (UTI): Infekcija mokraćnog trakta može uzrokovati povećanu učestalost mokrenja.

Infekcija mokraćnog trakta može uzrokovati povećanu učestalost mokrenja. Dijabetes: Nedovoljna regulacija glukoze može povećati učestalost mokrenja.

Nedovoljna regulacija glukoze može povećati učestalost mokrenja. Prekomjerna konzumacija kofeina: Djeluje kao diuretik, povećavajući količinu izlučenog urina.

Djeluje kao diuretik, povećavajući količinu izlučenog urina. Rijetki uzroci: U nekim slučajevima, povećana učestalost mokrenja može biti simptom malignih bolesti mokraćnog mjehura.

Odrasli do 60 godina mokre šest do devet puta dnevno

Za većinu odraslih osoba, normalna učestalost mokrenja iznosi između pet i osam puta dnevno, uz eventualno jedno mokrenje tijekom noći. Međutim, žene obično mokre nešto češće od muškaraca, a istraživanja pokazuju da žene u prosjeku mokre pet do šest puta dnevno, dok muškarci to čine četiri do osam puta.

Trudnoća može značajno utjecati na učestalost mokrenja. Kako trudnoća napreduje, rastuća maternica vrši pritisak na mokraćni mjehur, što može povećati učestalost mokrenja, osobito u drugom i trećem trimestru. Također, infekcije mokraćnog sustava česte su kod žena i mogu dodatno povećati učestalost mokrenja.

Odrasli stariji od 60 godina mokre do deset puta dnevno

S godinama dolazi do smanjenja funkcije mokraćnog sustava, uključujući smanjenje kapaciteta mokraćnog mjehura i smanjenje aktivnosti antidiuretskog hormona (ADH), koji regulira ravnotežu tekućine u tijelu. Starije osobe, osobito iznad 60 godina, često pate od nokturije, što je stanje koje podrazumijeva povećanu potrebu za mokrenjem tijekom noći. Stariji ljudi često mogu i do deset puta dnevno ići na WC.

Uz to, stariji ljudi često koriste diuretike kao lijekove za liječenje različitih stanja, kao što su hipertenzija, kongestivno zatajenje srca ili kronična bubrežna bolest, što također može povećati učestalost mokrenja. Kod muškaraca s godinama može doći do povećanja prostate, što uzrokuje pritisak na mokraćni mjehur i povećava učestalost mokrenja.

Učestalost mokrenja može biti važan pokazatelj zdravlja mokraćnog sustava, ali i drugih aspekata fizičkog stanja. Promjene u učestalosti mokrenja mogu biti rezultat prirodnih promjena u tijelu tijekom života, no također mogu ukazivati na različite bolesti i stanja koja zahtijevaju pažnju. Ako primijetite neuobičajene promjene u učestalosti mokrenja, važno je konzultirati se s liječnikom kako bi se pravovremeno dijagnosticirali potencijalni uzroci i spriječili ozbiljniji zdravstveni problemi, piše Metro.

