Jednostavna promjena u spavaćoj sobi može poboljšati san i smanjiti umor: 'Samo to napravite'

Popodnevni pad energije u 15 sati je stvaran, a iako mislimo da je to zbog napornog radnog dana, pravi uzrok možda je u našoj spavaćoj sobi.

Pretjerana dnevna pospanost često je posljedica nedostatka sna, a prema smjernicama NHS-a, odraslima je svake noći potrebno između sedam i devet sati kvalitetnog sna.

Sastojci za dobar noćni san su dobro poznati: mračna soba, blago snižena temperatura, kvalitetan madrac i jastuci, a ako se želite dobro opustiti, može pomoći i miris lavande koji umiruje nervni sustav.

Više od polovice ispitanika ima televiziju u spavaćoj sobi

No, za većinu nas, spavaća soba nije samo prostor za spavanje - to je mjesto gdje satima ležimo i surfamo po mobitelu, gledamo serije ili zadrijemamo uz film.

Prema NHS-u - upravo je to razlog za naše probleme s umorom tijekom dana. Zdravstvene vlasti ističu da gledanje televizije u krevetu stimulira tijelo i smanjuje osjećaj umora, čime narušava kvalitetu sna, jer tijelo izgubi naviku povezivanja kreveta sa spavanjem.

"Uklonite televizor iz spavaće sobe", preporučuje NHS.

"Općenito ne savjetujem imati televizor u spavaćoj sobi. Ako volite gledati seriju prije spavanja, ugasite televizor barem pola sata prije odlaska u krevet — to pomaže umu da se smiri. Ako vam je TV potreban da zaspite, birajte opuštajuće sadržaje poput dokumentaraca o prirodi s umirujućim zvukovima vode ili oceana", rekla je dr. Hana Patel.

Loš san povezan je s ozbiljnim zdravstvenim problemima

Tisuće studija povezuje nedostatak sna s ozbiljnim bolestima, uključujući bolesti bubrega i srca, visoki krvni tlak, dijabetes i moždani udar, piše DailyMail.

Također se pokazalo da loš san negativno utječe na pamćenje i sposobnost usvajanja novih informacija, potencijalno povećavajući rizik od demencije.

Tijekom sna mozak čisti metaboličke toksine nakupljene tijekom dana i prenosi kratkoročne uspomene u dugotrajnu pohranu, učvršćujući naučeno gradivo.

Nedostatak sna remeti ove ključne procese, zbog čega je kronični manjak sna snažno povezan s povećanim rizikom od neurodegenerativnih bolesti poput Alzheimerove bolesti.

Loš san, bilo zbog premalo ili previše sna, ili poremećaja pout apneje, može skratiti životni vijek - neke studije pokazuju da ženama skraćuje život za 4,7 godina, a muškarcima za 2,4 godine.

I previše sna može biti štetno

Pretjerano spavanje može biti jednako štetno kao i premalo sna. Povezuje se s bolestima srca, debljanjem, dijabetesom, kognitivnim oštećenjima i depresijom.

Često je znak loše kvalitete sna ili skrivenog zdravstvenog problema (npr. apneja, depresija, oštećenje mozga, kronične bolesti), zbog kojih tijelo zahtijeva više odmora kako bi se oporavilo.

Predugo ležanje u krevetu može također poremetiti prirodni ritam budnosti i sna, što uzrokuje osjećaj zbunjenosti i umora pri buđenju.

