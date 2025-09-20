Pretjerana mršavost može biti gora od pretilosti: 'Moguće je biti debeo, ali u formi'

Nova studija otkrila je da pretjerana mršavost može biti smrtonosnija od prekomjerne težine ili blage pretilosti, a istraživači su zaključili da je moguće biti "debeo, ali u formi".

Znanstvenici su pratili 85.761 osobu tijekom pet godina, tijekom kojih je osam posto sudionika (7555) umrlo. Od sudionika, 81,4 posto bile su žene, a srednja dob na početku studije bila je 66,4 godine.

Danski znanstvenici otkrili su da osobe s prekomjernom težinom ili blagom pretilošću nisu imale veću vjerojatnost umiranja od onih u gornjem rasponu zdravog BMI-a od 22,5 do 25. Prema ScienceDailyju, koji je objavio početne nalaze, ovo je "fenomen koji se ponekad naziva metaboličkim zdravljem ili 'debeli, ali u formi'".

Kategorija debelih, ali u formi uključivala je osobe s BMI-om između 25 i 30, koje su tehnički prekomjerno teške, i osobe s BMI-om od 30 do 35 čija ih težina svrstava u donji kraj raspona pretilosti.

'Jedan od mogućih razloga za rezultate je obrnuta uzročnost'

Nasuprot tome, analiza znanstvenika otkrila je da su osobe u kategoriji pothranjenosti, koja se klasificira kao BMI od 18,5 i manje, imale 2,7 puta veću vjerojatnost umiranja od referentne populacije. Zanimljivo je da su čak i one u donjem kraju zdravog raspona s BMI-om od 18,5 do 20,0 imale dva puta veću vjerojatnost umiranja.

Foto: Shutterstock

Voditeljica istraživača, dr. Sigrid Bjerge Gribsholt iz Sveučilišne bolnice Aarhus objasnila je: "Jedan od mogućih razloga za rezultate je obrnuta uzročnost - neki ljudi mogu izgubiti na težini zbog osnovne bolesti. Slično tome, oni u sredini zdravog raspona s BMI od 20,0 do 22,5 imali su 27 posto veću vjerojatnost da će umrijeti".

Međutim, oni koji imaju BMI u rasponu od 35 do 40,0, koji je poznat kao pretilost 2. stupnja, a kategorija je između pretilosti i teške pretilosti, imali su 23 posto povećan rizik od smrti.

'Bolest povećava rizik od smrti'

Dr. Gribsholt je objasnila je da postoji nekoliko stvari koje treba imati na umu prilikom proučavanja podataka.

"U tim slučajevima, bolest, a ne sama niska težina, povećava rizik od smrti, što može stvoriti dojam da je viši BMI zaštitni. Budući da naši podaci dolaze od ljudi koji su sudjelovali u studiji iz zdravstvenih razloga, ne možemo to u potpunosti isključiti", rekla je.

"Također je moguće da ljudi s višim BMI-jem koji žive dulje, većina ljudi koje smo proučavali bili su stariji, mogu imati određene zaštitne osobine koje utječu na rezultate. Ipak, u skladu s ranijim istraživanjima, otkrili smo da se ljudi koji su u rasponu pothranjenosti suočavaju s puno većim rizikom od smrti", dodala je.

Novo istraživanje bit će predstavljeno na godišnjem sastanku Europskog udruženja za proučavanje dijabetesa (European Association for the Study of Diabetics) u austrijskom Beču, javlja Daily Mail.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Liječnik o metabolizmu, njegovim bolestima i poremećajima: 'Radi se o nizu kemijskih reakcija s jednim ciljem'