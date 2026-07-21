Mjesecima se borio sa simptomima opake bolesti: 'Liječnici su ignorirali moje glavobolje'

Joshua Smith (34) tvrdi da su liječnici više puta zanemarili njegove simptome, uključujući jake glavobolje i zbunjenost, govoreći mu da nema razloga za brigu. No, upornost njegove supruge otkrila je zastrašujuću istinu - agresivni i neizlječivi tumor na mozgu zbog kojeg su mu liječnici predvidili još samo 12 do 18 mjeseci života.

Supruga je slutila da nešto nije u redu

Joshua, strojar iz Wrexhama u sjeveroistočnom Walesu, mjesecima se borio sa simptomima koje su liječnici u početku olako shvaćali. Njegova supruga Kelly nije htjela zanemariti svoj instinkt da se događa nešto ozbiljnije i neprestano je tražila daljnje pretrage.

"U siječnju se Joshua počeo žaliti na nešto što je izgledalo kao moždana magla. Onda je jedne noći dobio strašnu migrenu i rekao da ima osjećaj kao da će mu glava eksplodirati. Bol je trajala danima", ispričala je Kelly. "Odvela sam ga liječniku obiteljske medicine jer sam znala da nešto nije u redu. Joshua nikad ne ide liječniku. Sjećam se da sam rekla kako postoje jasni znakovi za uzbunu, ali rečeno nam je da se ne brinemo."

Nekoliko dana kasnije, kako su se simptomi pogoršavali, odvela ga je na hitni prijem. Međutim par je poslan kući s morfijem i uputom da se vrate ako se stanje pogorša. Kelly je i dalje bila zabrinuta i već idućeg jutra inzistirala je da se Joshua vrati u bolnicu umjesto da ode na posao.

Glavobolja kao alarm: Kada se zabrinuti?

Iako je glavobolja jedan od najčešćih razloga za posjet liječniku, a u većini slučajeva radi se o primarnim glavoboljama poput migrene od koje u Hrvatskoj pati oko 400.000 ljudi, ona ponekad može biti i simptom tumora na mozgu. Neurolozi ističu da bi glavobolja trebala biti vrlo jaka da bi se smatrala jasnim pokazateljem, a uz nju se često javljaju i drugi simptomi poput epileptičkih napadaja, promjena u vidu, slabosti jedne strane tijela ili nejasnog govora.

Od nade do slomljenog srca u jednom danu

Kada se Joshua sutradan vratio u bolnicu liječnici su napravili CT, a snimka je otkrila masu veličine 4,5 centimetara na mozgu. "Čuti te riječi bilo je zastrašujuće. Znate da nešto nije u redu, ali nikad ne očekujete da je to", rekla je Kelly.

Uslijedio je trenutak lažne nade. "Kad su nam rekli da nije rak, osjetili smo olakšanje. Sljedeći dan su se vratili i ispričali se. Ipak je bio rak. Bili smo shrvani. Osjećaj je bio kao da su nas podigli, a onda potpuno slomili."

Dijagnoza je bila glioblastom, najagresivniji oblik tumora na mozgu za koji nema lijeka, a tretmani se nisu značajno poboljšali više od dva desetljeća. Joshua je prebačen u specijalizirani centar u Liverpoolu, gdje su kirurzi savjetovali operaciju unatoč velikim rizicima, uključujući paralizu, promjene osobnosti, pa čak i smrt. Par je odlučio da je to njihova jedina opcija.

Krajem veljače, kirurzi su uspješno uklonili oko 95 posto tumora. Nakon operacije, Joshua je prošao šest tjedana radioterapije uz kemoterapiju, a liječenje se nastavlja.

Snovi na čekanju i borba za druge

Kelly se sjeća trenutka nakon operacije. "Kad se Josh probudio, prvo što je učinio bilo je nazvati me i tražiti piletinu iz KFC-a. Rekla sam mu da može dobiti što god poželi. Nevjerojatno, ali hodao je i pričao unutar 24 sata, a kući je stigao za tri dana. To je čudesno, ali na neki način otežava procesuiranje svega jer sve izgleda normalno, a nije."

Njihovi snovi o osnivanju obitelji i putovanjima kamperom sada su na čekanju dok su fokusirani na liječenje. "Ti trenuci sada nam znače još više", kaže Kelly.

Par sada surađuje s dobrotvornom organizacijom Brain Tumour Research kako bi podigli svijest i pozvali na veća ulaganja u istraživanje tumora na mozgu.

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