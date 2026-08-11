Ovaj SUV nudi premium osjećaj i gene Volva, a cijena? Tjera na ozbiljno razmišljanje

Prije svega, zamolio bih vas da pokušate zaboraviti na trenutak sve predrasude koje možda gajite prema kineskim automobilima. Lynk&Co 01, pogotovo u svojoj osvježenoj izvedbi za 2025. godinu s bogatim paketom opreme 'More', stigao je na hrvatske ceste s jednim ciljem: da vas natjera da se zapitate je li vaš susjed upravo dobio na lutriji.

Ovaj švedsko-kineski plug-in hibrid, bliski rođak Volva XC40, nudi razinu opreme, kvalitete izrade i dizajnerske drskosti koja ozbiljno nadilazi cjenovni rang u kojem se nalazi.

On je dokaz da se premium osjećaj, bogata oprema i snažan pogon mogu dobiti po cijeni koja neće izazvati financijsku krizu.

Foto: Bojan Terglav

Dizajn koji privlači poglede (i pitanja)

Na prvi pogled, Lynk&Co 01 je automobil koji ne možete ignorirati. Njegov dizajn je hrabar, moderan i definitivno se izdvaja iz mase. Redizajn za 2025. godinu donio je suptilne, ali važne promjene, s najvećim naglaskom na stražnji dio. Nova, elegantna svjetlosna traka koja se proteže cijelom širinom vozila daje mu profinjeniji i zreliji izgled, podsjećajući na rješenja s nekih znatno skupljih njemačkih SUV-ova.

Foto: Bojan Terglav

Foto: Bojan Terglav

Svjetlosna igra prilikom otključavanja i zaključavanja vozila pravi je mali spektakl koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Prednji dio je zadržao prepoznatljiv izgled s visoko postavljenim dnevnim svjetlima, što neke podsjeća na Porsche Macan, dok će drugi u linijama prepoznati odjeke jedne starije, ali vrlo uspješne generacije Kije Sportage. Bez obzira na asocijacije, jedno je sigurno: 01 izgleda svježe i samouvjereno.

Foto: Bojan Terglav

S dimenzijama od 4,54 metra u duljinu, 1,86 u širinu i 1,69 u visinu, savršeno se uklapa u klasu kompaktnih SUV-ova, rame uz rame s Volkswagen Tiguanom. Ipak, zahvaljujući pametnom dizajnerskom triku s crnim krovom i zatamnjenim C-nosačem, vizualno djeluje kompaktnije i agilnije nego što to brojke sugeriraju. Testni model u 'Sparkling Black' boji, postavljen na masivne 20-inčne crne naplatke, odiše dozom misterije, iako bi svjetliji naplatci možda bolje istaknuli detalje dizajna.

Foto: Bojan Terglav

Ono što brojke i slike ne mogu dočarati jest osjećaj čvrstoće i kvalitete. Vrata se zatvaraju s dubokim, prigušenim i nevjerojatno zadovoljavajućim zvukom koji asocira na premium segment. To je onaj detalj koji ne vidite u specifikacijama, ali ga osjetite svaki dan i koji vam govori da je izrada vrhunska. Nije ni čudo, jer sigurnosna struktura potječe iz Volva, što potvrđuje i pet zvjezdica na Euro NCAP testiranju.

Kabina kao digitalna oaza luksuza

Najveća transformacija dogodila se unutar vozila. Otvorite vrata i dočekat će vas minimalistički, ali iznimno kvalitetno izveden interijer. Središnjim dijelom dominira ogroman, okomito postavljen 15,4-inčni zaslon osjetljiv na dodir, koji je preuzeo gotovo sve funkcije. Fizičkih tipki je minimalno, što pridonosi čistom i modernom izgledu, ali zahtijeva kratko razdoblje privikavanja.

Foto: Bojan Terglav

Foto: Bojan Terglav

Ispred vozača nalazi se još jedan, manji digitalni zaslon s ključnim informacijama. Ono što oduševljava je kvaliteta materijala. Već na prvi dodir, jasno je da se nije štedjelo. Mekana plastika, možda čak i neka vrste gume prekriva gornji dio armature, a spojevi su precizni i bez naznake škripanja. U vratima se može pronaći čak pet do šest različitih tekstura i materijala, što je danas rijetkost i u višoj klasi.

Sportska sjedala presvučena umjetnom kožom pružaju izvanrednu udobnost, a vozačevo sjedalo nudi i lumbalnu potporu te mogućnost podešavanja nagiba prednjeg dijela za idealnu potporu bedrima. Straga ima dovoljno mjesta za dvije odrasle osobe, koje će uživati u vlastitim otvorima za ventilaciju i USB-C priključcima.

Središnje mjesto je, kao i obično u klasi, rezervirano za kraća putovanja. Prtljažnik nudi solidnih 466 litara, što se preklapanjem stražnje klupe (u omjeru 60/40) povećava na 1213 litara. Dovoljno za sve potrebe jedne obitelji.

Foto: Bojan Terglav

Foto: Bojan Terglav

Paket opreme 'More' donosi i ogroman panoramski krov koji kabinu ispunjava svjetlošću, stvarajući prozračan i ugodan ambijent. Jedan od najvećih aduta je i Infinity audio sustav. Zvuk je čist, balansiran i snažan, s dubokim basom koji ostaje suveren čak i pri visokim glasnoćama. Bez sumnje, jedan od najboljih zvučnih sustava u klasi.

Tehnološki entuzijasti cijenit će bežični Apple CarPlay i Android Auto, bežični punjač za mobitel te zanimljivu značajku prepoznavanja vozača, gdje automobil automatski prilagođava sjedala, retrovizore i postavke čim sjednete za volan.

Hibridna sinergija na švedski način

Ispod prednjeg poklopca krije se napredni plug-in hibridni sustav. Osvježeni model dobio je novi, učinkovitiji 1,5-litreni četverocilindrični turbo benzinski motor snage 137 KS, koji radi u paru s električnim motorom od 143 KS. Ukupna snaga sustava iznosi impresivnih 276 KS i čak 535 Nm okretnog momenta. Snaga se na prednje kotače prenosi putem novog, trostupanjskog DHT mjenjača, optimiziranog za rad u hibridnom sustavu. Rezultat su uglađena ubrzanja i performanse koje ulijevaju povjerenje: sprint od nula do 100 km/h traje 7,7 sekundi, a maksimalna brzina je 200 km/h.

Foto: Bojan Terglav

Ključna komponenta je baterija bruto kapaciteta 18,7 kWh (17,7 kWh iskoristivo), koja prema WLTP standardu omogućuje do 75 kilometara dosega isključivo na struju. U stvarnim uvjetima, to znači da možete računati na sigurnih 60 do 65 kilometara, što je i više nego dovoljno za pokrivanje prosječnih dnevnih potreba bez potrošene kapi benzina. Kada se baterija isprazni, punjenje je moguće isključivo putem izmjenične struje (AC).

Na kućnoj utičnici potrajat će oko sedam sati, dok će na Wallbox punjaču snage 6 kW biti puna za manje od četiri sata. Odsutnost brzog DC punjenja nije velik nedostatak za plug-in hibrid čija je primarna namjena svakodnevno punjenje kod kuće. Potrošnja, naravno, ovisi o stilu vožnje i učestalosti punjenja.

S punom baterijom, prosjek može biti i ispod jedne litre benzina na 100 km. Na našem testu, s gotovo praznom baterijom, potrošnja je iznosila oko 7,5 do 8,6 litara, što je razumno za gotovo dvije tone težak SUV s ovolikom snagom. Spremnik goriva od 42 litre mogao bi biti i veći, ali uz redovito punjenje, posjeti benzinskoj postaji bit će rijetki.

Udobnost ispred sportske drame

Jednom kada krenete, Volvo DNK postaje očit. Lynk&Co 01 je prije svega iznimno udoban automobil. Ovjes je podešen tako da mirno i suvereno upija neravnine s ceste, čak i s velikim 20-inčnim kotačima. Zvučna izolacija je fantastična, dijelom zahvaljujući i dvostrukim staklima sprijeda, pa je u kabini tiho i opuštajuće, pogotovo u električnom načinu vožnje.

Foto: Bojan Terglav

Upravljač je precizan i pruža dovoljno povratnih informacija, ali ne potiče na agresivnu vožnju. Ovo je automobil koji preferira smirenost i sigurnost ispred jurnjave kroz zavoje, iako se zahvaljujući niskom težištu (zbog baterije) i obilju okretnog momenta ponaša vrlo stabilno i predvidljivo.

Dostupna su tri načina vožnje: Pure (potpuno električni), Hybrid (automatska kombinacija) i Power (maksimalne performanse). U hibridnom načinu, tranzicija između električnog i benzinskog pogona uglavnom je neprimjetna. Ipak, ponekad, pogotovo kada je baterija pri kraju, sustav zna djelovati neodlučno, kao da proživljava "egzistencijalnu krizu", što se manifestira povremenim paljenjem benzinskog motora na nešto višim okretajima.

Osjećaj na papučici kočnice također zahtijeva privikavanje, jer je prijelaz s regenerativnog na mehaničko kočenje nešto izraženiji. Ono što bi nekim vozačima moglo zasmetati jest pretjerana revnost sustava za pomoć u vožnji. Upozorenje za napuštanje vozne trake zna biti previše nametljivo i ponekad nepotrebno korigira putanju, dok zvučno upozorenje na svaku promjenu ograničenja brzine može postati iritantno. Srećom, većina sustava se može prilagoditi ili isključiti.

Više od puke alternative

Nakon nekoliko dana dana druženja, Lynk&Co 01 More MY25 ostavlja dojam izuzetno kompletnog i promišljenog proizvoda. Za akcijsku cijenu od 37.990 eura (plus 980 eura za boju, u našem slučaju Sparkling Black), dobivate SUV koji po pitanju dizajna, kvalitete izrade, opreme i tehnologije ne samo da može parirati, već u nekim segmentima i nadmašuje razvikanu europsku konkurenciju koja za sličan paket traži znatno više novca.

Naravno, nije savršen. Sustavi asistencije mogu biti napadni, a logika hibridnog pogona ponekad zbunjena. No, to su sitne mane koje blijede u usporedbi s onim što nudi.

Foto: Bojan Terglav

Ovo nije samo 'jeftini Volvo', već automobil s vlastitim, mladenačkim karakterom, koji nudi nevjerojatnu vrijednost za novac. Ako tražite moderan, siguran i tehnološki napredan obiteljski SUV, a ne patite od značke na prednjoj masci, ovaj 'Kinez sa švedskom putovnicom' zaslužuje biti na samom vrhu vaše liste.